 США предупредили о возможной провокации России против Польши | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

США предупредили о возможной провокации России против Польши

First News Media20:21 - Сегодня
США предупредили о возможной провокации России против Польши

Россия может готовить вооружённую провокацию на территории Польши, чтобы проверить готовность НАТО защищать своего союзника, предупредили США.

Об этом 3 июля сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на польские источники в сфере безопасности и информацию, переданную Варшаве американской стороной.

По данным источников, возможная провокация может быть направлена против польской критической инфраструктуры. Среди рассматриваемых сценариев — атаки беспилотников или ракетные удары по объектам энергетики, в частности электростанциям. Ещё один вариант — имитация воздушных ударов, которая вынудила бы Польшу задействовать системы противовоздушной обороны.

При этом польские источники не исключают и более серьёзного развития событий. Речь может идти о небольшом наземном вторжении российских или белорусских военнослужащих на территорию Польши, то есть непосредственно на территорию НАТО.

Как пишет The Telegraph, такой сценарий может быть организован таким образом, чтобы Москва могла представить произошедшее как случайный инцидент. Например, пересечение границы военнослужащими может быть объяснено якобы сбоем GPS. Другой возможный предлог — операция по спасению экипажа вертолёта, который якобы оказался в затруднительном положении из-за технической неисправности.

Польские источники считают, что Москва в таком случае могла бы рассчитывать на осторожную реакцию Запада. Если российские или белорусские военнослужащие окажутся на польской территории, Варшава может оказаться под давлением с требованием решить ситуацию дипломатическим путём, а не открывать огонь.

Именно это, по версии источников, и может быть одной из главных целей подобной провокации: проверить, насколько решительно НАТО отреагирует на ограниченное вооружённое нарушение границы.

Ещё одной целью Москвы, как утверждается, может стать попытка усилить разногласия между западными союзниками и добиться прекращения или сокращения военной помощи Украине. В случае возникновения кризиса Россия могла бы потребовать остановить поддержку Киева в обмен на прекращение провокации и вывод своих сил с территории Польши. Такой исход в Москве могли бы расценить как политическую победу.

Польские спецслужбы при этом не исключают, что возможный сценарий может быть более масштабным, чем отдельная диверсия или пограничный инцидент. Источники допускают различные варианты развития событий, включая гибридную атаку в приграничном районе.

По данным The Telegraph, американская сторона уже несколько раз предупреждала Варшаву о возможном плане. Информацию изданию передали источники, близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому. При этом публикация описывает именно возможные сценарии и предупреждения разведывательного характера, а не подтверждённое решение России начать нападение на Польшу.

Если подобная провокация действительно произойдёт, она станет серьёзным испытанием для НАТО, поскольку Польша является членом альянса. Любое вооружённое нападение на польскую территорию потенциально затрагивает обязательства союзников по коллективной обороне.

The Telegraph также отмечает, что предполагаемая провокация может быть предпринята в течение нескольких месяцев.

Поделиться:
462

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял нового посла Великобритании в Азербайджане - ФОТО

Экономика

Рейтинг жалоб Центробанка за июль: Unibank всё-таки дошёл до первого места, Yelo Bank и ...

Политика

Азербайджан подал в суд на CNN за распространение предвзятой информации

Мнение

Кремлевская подворотня против суверенитета: почему Баку выписал ордер «диванным ...

В мире

OpenAI представила ChatGPT для подростков с родительским контролем

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для «самой красивой убийцы» мужчин

Разведка США: Путин может попытаться проверить решимость НАТО ограниченным вторжением

Россия создала секретные базы дронов у границ НАТО — The Telegraph

Выбор редактора

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Новости для вас

В центре Москвы обстреляли Range Rover азербайджанца

Во Франции заблокировали решение о запрете соцсетей для детей

Стрельба в Университете Вирджинии: ранены пять человек

В Польше водителя автобуса из Азербайджана посадили в тюрьму за употребление пива за рулём

Последние новости

OpenAI представила ChatGPT для подростков с родительским контролем

Сегодня, 22:25

Израиль отозвал поддержку главе ФИФА Инфантино на выборах

Сегодня, 22:05

«Барса» купила Родри у «Ман Сити»

Сегодня, 21:50

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для «самой красивой убийцы» мужчин

Сегодня, 21:30

Глава TƏBİB уволил ещё одного главврача

Сегодня, 21:00

Владелицу бакинского приюта для женщин и детей вновь арестовали

Сегодня, 20:50

Разведка США: Путин может попытаться проверить решимость НАТО ограниченным вторжением

Сегодня, 20:40

Россия создала секретные базы дронов у границ НАТО — The Telegraph

Сегодня, 20:30

США предупредили о возможной провокации России против Польши

Сегодня, 20:21

Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот представителю МИД Турции

Сегодня, 20:04

Виктор Ющенко выразил благодарность Ильхаму Алиеву

Сегодня, 19:50

Три азербайджанских борца вышли в полуфинал чемпионата мира

Сегодня, 19:30

В Азербайджане объявили результаты выбора вакансий для учителей

Сегодня, 19:16

Матчи чемпионата Европы по волейболу в Баку будут обслуживать судьи из 7 стран

Сегодня, 19:00

Аккаунты организаций в Азербайджане подверглись кибератакам

Сегодня, 18:45

В Баку парень из ревности облил возлюбленную кислотой

Сегодня, 18:30

В ТЦ «Metropark» произошёл пожар - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Азербайджан подал в суд на CNN за распространение предвзятой информации

Сегодня, 18:00

Трамп заявил, что США не ведут и не планируют переговоров с Ираном

Сегодня, 17:50

В Армении автокран упал во время строительных работ: два человека погибли

Сегодня, 17:27
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,Сегодня, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10