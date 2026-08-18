США предупредили о возможной провокации России против Польши

Россия может готовить вооружённую провокацию на территории Польши, чтобы проверить готовность НАТО защищать своего союзника, предупредили США.

Об этом 3 июля сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на польские источники в сфере безопасности и информацию, переданную Варшаве американской стороной.

По данным источников, возможная провокация может быть направлена против польской критической инфраструктуры. Среди рассматриваемых сценариев — атаки беспилотников или ракетные удары по объектам энергетики, в частности электростанциям. Ещё один вариант — имитация воздушных ударов, которая вынудила бы Польшу задействовать системы противовоздушной обороны.

При этом польские источники не исключают и более серьёзного развития событий. Речь может идти о небольшом наземном вторжении российских или белорусских военнослужащих на территорию Польши, то есть непосредственно на территорию НАТО.

Как пишет The Telegraph, такой сценарий может быть организован таким образом, чтобы Москва могла представить произошедшее как случайный инцидент. Например, пересечение границы военнослужащими может быть объяснено якобы сбоем GPS. Другой возможный предлог — операция по спасению экипажа вертолёта, который якобы оказался в затруднительном положении из-за технической неисправности.

Польские источники считают, что Москва в таком случае могла бы рассчитывать на осторожную реакцию Запада. Если российские или белорусские военнослужащие окажутся на польской территории, Варшава может оказаться под давлением с требованием решить ситуацию дипломатическим путём, а не открывать огонь.

Именно это, по версии источников, и может быть одной из главных целей подобной провокации: проверить, насколько решительно НАТО отреагирует на ограниченное вооружённое нарушение границы.

Ещё одной целью Москвы, как утверждается, может стать попытка усилить разногласия между западными союзниками и добиться прекращения или сокращения военной помощи Украине. В случае возникновения кризиса Россия могла бы потребовать остановить поддержку Киева в обмен на прекращение провокации и вывод своих сил с территории Польши. Такой исход в Москве могли бы расценить как политическую победу.

Польские спецслужбы при этом не исключают, что возможный сценарий может быть более масштабным, чем отдельная диверсия или пограничный инцидент. Источники допускают различные варианты развития событий, включая гибридную атаку в приграничном районе.

По данным The Telegraph, американская сторона уже несколько раз предупреждала Варшаву о возможном плане. Информацию изданию передали источники, близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому. При этом публикация описывает именно возможные сценарии и предупреждения разведывательного характера, а не подтверждённое решение России начать нападение на Польшу.

Если подобная провокация действительно произойдёт, она станет серьёзным испытанием для НАТО, поскольку Польша является членом альянса. Любое вооружённое нападение на польскую территорию потенциально затрагивает обязательства союзников по коллективной обороне.

The Telegraph также отмечает, что предполагаемая провокация может быть предпринята в течение нескольких месяцев.