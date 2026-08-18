Россия создала секретные базы дронов у границ НАТО — The Telegraph

Россия разместила как минимум десять секретных баз с пусковыми установками для дальнобойных ударных беспилотников вблизи границ с Украиной и Беларусью.

Об этом сообщает The Telegraph по итогам расследования с использованием спутниковых снимков и утекших документов.

Журналисты издания обнаружили на этих объектах не менее 59 новых пусковых направляющих. Часть площадок была создана на территории уже существующих военных объектов и гражданских аэродромов, другие пусковые позиции построили практически с нуля. Около 20 направляющих имеют увеличенную длину — предположительно, для запуска новейших российских беспилотников увеличенной дальности.

По данным The Telegraph, семь из десяти обнаруженных объектов уже использовались во время российских ударов по Украине, в том числе по Киеву. Их расположение ближе к украинской границе позволяет России осуществлять массированные атаки, сокращая время подлёта и усложняя работу украинской ПВО.

Особое внимание издание обращает на новые версии российских дронов серии «Герань». Речь идёт о моделях «Герань-4» и «Герань-5», которые, согласно украинским документам, могут развивать более высокую скорость и поражать цели на расстоянии около 1000 км, неся боевую нагрузку до 90 кг.

Такие характеристики означают, что в зоне потенциальной досягаемости новых беспилотников оказывается, в частности, Варшава. При этом The Telegraph подчёркивает: нет утверждений о том, что Россия планирует нанести удар по Польше. Речь идёт о потенциальной военной угрозе в случае будущего конфликта между Россией и НАТО.

На одном из обнаруженных объектов, как утверждается, одновременно может храниться более 1000 беспилотников. На некоторых площадках строительство новых пусковых направляющих продолжается, что может свидетельствовать о дальнейшем расширении российской инфраструктуры для массового применения БПЛА.

По данным издания, базы снабжаются беспилотниками с российских производственных площадок, в том числе из особой экономической зоны «Алабуга», где выпускается большое количество ударных дронов.

Аналитики считают, что расширение сети пусковых баз увеличивает не только возможности России наносить удары по Украине, но и потенциальную угрозу для стран НАТО. В альянсе заявили The Telegraph, что готовы защищать «каждый дюйм» территории союзников и продолжают усиливать возможности по противодействию беспилотникам.

При этом европейские и американские разведывательные структуры, по данным The Telegraph, также рассматривают возможность того, что Россия в будущем может использовать расширенные возможности БПЛА для провокаций или атак против стран НАТО.