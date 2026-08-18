 Разведка США: Путин может попытаться проверить решимость НАТО ограниченным вторжением | 1news.az | Новости
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Разведка США: Путин может попытаться проверить решимость НАТО ограниченным вторжением

First News Media20:40 - Сегодня
Разведка США: Путин может попытаться проверить решимость НАТО ограниченным вторжением

Американская разведка допускает, что Россия в ближайшие годы может попытаться проверить готовность НАТО защищать своих союзников с помощью ограниченного военного вторжения.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и разведывательные оценки.

Согласно данным, на которые ссылается издание, речь может идти о периоде с осени 2026 года до 2029 года. Американские разведывательные структуры рассматривают различные варианты возможных действий России — от кибератак и других гибридных операций до использования вооружённых групп без опознавательных знаков и ограниченного наземного вторжения на восточном фланге НАТО.

При этом вероятность именно наземного вторжения американская разведка оценивает как относительно низкую. Однако, согласно новой оценке, она может увеличиться в случае изменения ситуации вокруг войны в Украине.

Как пишет WSJ, ранее американские спецслужбы исходили из того, что Владимир Путин будет избегать прямого столкновения с НАТО, пока Россия продолжает боевые действия в Украине. Однако в начале 2026 года эта оценка, по данным издания, изменилась.

Американские чиновники связывают пересмотр прогнозов с развитием ситуации на поле боя. Украинские атаки беспилотниками наносят ущерб российской военной и энергетической инфраструктуре, в то время как продвижение российских войск остаётся ограниченным и сопровождается значительными потерями.

По оценке американской разведки, Москва в случае проведения ограниченной операции может стремиться не столько к захвату территории, сколько к проверке реакции НАТО и США. Одной из возможных целей может стать выявление разногласий между союзниками и оценка готовности Вашингтона выполнять обязательства перед европейскими членами альянса.

Особое внимание уделяется действиям, которые могут оказаться ниже порога применения статьи 5 Североатлантического договора. Она предусматривает принцип коллективной обороны в случае вооружённого нападения на одного из членов НАТО. При этом реакция альянса на отдельные гибридные операции, кибератаки или ограниченные инциденты может иметь иной характер.

В качестве примеров уже произошедших инцидентов WSJ приводит случаи нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими ракетами и беспилотниками. Подобные эпизоды рассматриваются западными странами в том числе как возможная проверка реакции альянса.

При этом американские чиновники подчёркивают, что разведывательная оценка не означает наличие у России принятого решения атаковать НАТО. Речь идёт о возможных сценариях, которые могут реализоваться при определённых обстоятельствах.

На этом фоне в США и европейских странах продолжается обсуждение готовности НАТО к потенциальной угрозе со стороны России, включая состояние запасов вооружений, возможности противовоздушной обороны и способность быстро перебрасывать силы на восточный фланг альянса.

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