Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для «самой красивой убийцы» мужчин

Прокуратура Южной Кореи потребовала приговорить 20-летнюю Ким Со Ен к смертной казни по делу об отравлении шести мужчин, сообщает Yonhap.

В южнокорейских соцсетях обвиняемая получила прозвище «самая красивая убийца».

«Учитывая, что она убила двух человек и нанесла тяжкий вред здоровью четырем, преступление является очень серьезным», — заявили в прокуратуре.

По версии следствия, Ким Со Ен встречалась с мужчинами в ресторанах и отелях. Под различными предлогами она давала им напитки с большими дозами седативных и снотворных препаратов. Двое потерпевших умерли от лекарственной интоксикации, еще четверо выжили, но получили тяжкий вред здоровью.

Подсудимая настаивает, что подмешивала препараты, чтобы избежать домогательств со стороны мужчин, и отрицает умысел на убийство. Проведенная полицией экспертиза выявила у нее признаки психопатического расстройства.

Прозвище «самая красивая убийца» появилось после распространения фотографий из аккаунтов Ким Со Ен. После раскрытия ее личности в соцсетях появились комментарии о том, что подозреваемая «слишком красива, чтобы быть виновной». В марте прокуратура опубликовала официальные снимки обвиняемой, заметно отличавшиеся от отретушированных фотографий.

Приговор ожидается 27 августа. Последняя смертная казнь в Южной Корее была приведена в исполнение в декабре 1997 года. С 1998 года в стране действует фактический мораторий на высшую меру наказания, однако подобные приговоры продолжают выноситься.