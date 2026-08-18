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Спорт

Израиль отозвал поддержку главе ФИФА Инфантино на выборах

First News Media22:05 - 18 / 08 / 2026
Израиль отозвал поддержку главе ФИФА Инфантино на выборах

Израильская футбольная ассоциация отозвала свою поддержку главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на выборах президента организации, передает Sky News.

«У нас нет иного выбора, кроме как отозвать наше предыдущее письмо в поддержку Инфантино. Надеемся, что плодотворный диалог между всеми сторонами в конечном итоге позволит восстановить общее видение и правильное направление развития мирового футбола», — говорится в заявлении.

В скором времени после завершения чемпионата мира — 2026 глава ФИФА Джанни Инфантино заявил о планах продажи части прав сторонним инвесторам, что вызвало негативную реакцию в футбольном сообществе и угрозы бойкота чемпионата мира — 2030. Первым об этом заявил Союз европейских футбольных ассоциаций. На фоне серьезной критики в ФИФА от идеи отказались.

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