Роберто Карлос принял ислам?

Легендарный бразильский футболист Роберто Карлос, ранее выступавший за мадридский «Реал» и турецкий «Фенербахче», около четырех недель назад, предположительно, принял ислам.

Об этом заявил депутат турецкого парламента от Партии справедливости и развития Али Шахин со ссылкой на представителей мусульманской общины Бразилии.

По словам Шахина, информацию ему сообщил шейх Джихад Хаммаде, вице-президент и религиозный советник Национальной ассоциации исламских юристов, а также одна из заметных фигур мусульманской общины страны.

Как рассказал турецкий депутат, Роберто Карлос некоторое время поддерживал связь с Хаммаде, после чего около четырех недель назад посетил его в Бразилии. Во время этой встречи футболист, как утверждается, произнес шахаду - исламское исповедание веры, тем самым заявив о принятии ислама.

Шахин обнародовал эту информацию после встречи с Хаммаде и другими представителями мусульманских организаций Бразилии, состоявшейся в Сан-Паулу. В своем сообщении депутат поздравил бывшего футболиста с предполагаемым принятием ислама и пожелал ему и его семье мира, здоровья и благополучия.

Во встрече также участвовали представители различных исламских организаций Бразилии, в том числе президент Исламской благотворительной молодежной лиги Бразилии Шариф Нето, глава Фонда мечети Пари Омар Ареф, а также представители Национальной ассоциации исламских юристов и других религиозных и благотворительных структур.

При этом сам Роберто Карлос пока публично не подтверждал информацию о смене вероисповедания. Таким образом, сведения о его принятии ислама остаются неподтвержденными непосредственно самим футболистом.

Роберто Карлосу 53 года и он считается одним из наиболее выдающихся защитников в истории мирового футбола. Значительную часть своей карьеры бразилец провел в мадридском «Реале», вместе с которым неоднократно становился чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что в 2007 году Карлос перешел в турецкий «Фенербахче», где продолжил карьеру и выступал в течение нескольких сезонов. После завершения игровой карьеры он работал тренером и занимался различными футбольными проектами.

Информация о предполагаемом принятии ислама появилась на фоне сообщений о личной жизни бывшего футболиста. Ранее стало известно о его браке с Сухайлой Ат Тохири, футбольным агентом марокканского происхождения, проживающей в Испании.

Официального заявления Роберто Карлоса по поводу сообщений о принятии ислама на данный момент не поступало.