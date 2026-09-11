Лигочемпионский дебют «Сабаха»

Долгожданный дебют «Сабаха» в Лиге чемпионов состоялся. Да, он завершился не так, как мы хотели, но, возможно, так, как мы ожидали.

Уж слишком грозным был соперник «сов». Дебютный матч в главном клубном турнире Европы, да ещё и на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед». Согласитесь, вывеска очень грозная. Тем не менее гости не ударили в грязь лицом и старались противопоставить свою игру сопернику. Несмотря на опасения, в основе «Сабаха» всё же появился Аким Зедадка. В центре обороны не хватало Стива Солве. Его заменил Эйден Маккарти. Рядом располагался Рахман Дашдамиров, а слева — Тимотеи Пухач. Они защищали ворота своего капитана Стаса Покатилова. Ничего неожиданного в опорной зоне не произошло. Иван Лепиница и Умарали Рахмоналиев пытались противостоять центру манкунианцев. Сделать это было важно, однако первый тайм показал, что, перехватив мяч и завладев серединой поля, «Юнайтед» стал использовать фланги и передачи в центр штрафной площади.

Линию атаки составили Велько Шимич, Кахим Пэррис, Кристиан Нвачукву и Джой-Ланс Миккельс. Шимич был под нападающим Миккельсом, остальные двое расположились на краях атаки. Увы, в первом тайме этих атак было мало. Но у Миккельса, к слову, был хороший шанс отличиться с близкого расстояния — его удар головой пришёлся в нескольких сантиметрах от штанги после навеса Пэрриса. Иногда эта схема трансформировалась в 4-3-3 со смещением Шимича на левый край середины поля. На деле же всё получилось не совсем так, как планировалось. Передачи с края штрафной площади в центральную область вратарской в исполнении хозяев принесли свои плоды. Сначала такая атака завершилась результативной передачей Доргу на Матеуса Кунью, а затем Тилеманс отпасовал на Бруно Фернандеша. Выход один на один и верное завершение атаки в исполнении Беньямино Шешко установили цифры 0:3 на табло к перерыву. «Юнайтед» играл по схеме 4-2-3-1.

Она работала так, как и хотел Майкл Кэррик. После перерыва «Сабах» немного активизировался, но ненадолго. Мяч вновь перешёл к хозяевам. Гол, забитый защитником Мартинесом с близкого расстояния, довёл разницу уже до четырёх мячей. На 86-й минуте у Миккельса вновь был шанс отличиться, но мяч после его удара снова прошёл рядом со штангой. На этом, пожалуй, возможности отличиться у подопечных Вальдаса Дамбраускаса не закончились. «Сабах» провёл неплохую атаку. После подачи Миккельса Мбина ударом головой угодил в перекладину. Забить первый гол было очень важно, и желание команды сделать это было очень заметным. На замену Вальдас Дамбраускас выпустил Исаева, Мбину, Ду Кейроса, Хайбулаева и Алмейду. Последние минуты «совы» провели в атаке, что очень похвально. Англичане же довели игру до победы.

ВАЛЬДАС ДАМБРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ»

Я горжусь своей командой. Это наш дебют на таком уровне, и, возможно, в глубине души мы ожидали немного большего, поэтому было немного досадно, как мы пропустили голы – особенно те два в конце первого тайма. Это была отчасти неопытность: когда у нас появлялась возможность играть, мы пытались владеть мячом и контролировать игру. Конечно, «Юнайтед» во многом навязывал нам свою игру, но, думаю, у нас тоже были свои моменты.

Однако винить «Сабах» в поражении, действительно, язык не повернётся. Бакинский клуб достойно держался по ходу встречи, оказывая противнику должное сопротивление. Разница в классе всё же сказалась.

МАЙКЛ КЭРРИК

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

Приятно сыграть на ноль и, конечно, победить. Сегодня было много всего. Думаю, некоторые наши игроки атаки проявили себя блестяще. Моментами футбол был очень хорошим. Мы были опасны в переходе в атаку и хорошо оборонялись основную часть времени. Надо отдать должное «Сабаху». Против них было действительно сложно играть. Они играют в короткий пас и заставляют тебя бегать за мячом. Результат кажется убедительным, но на поле так было не всегда. Но, думаю, мы сегодня многое сделали очень хорошо. И это принесло хороший результат.

«Сабах» начал свой исторический путь в Лиге чемпионов с поражения, но этот вечер всё равно войдёт в историю азербайджанского футбола. «Олд Траффорд» стал для бакинцев суровым экзаменом — и теперь главное не забывать, что дебютная глава написана, но книга ещё далеко не закончена. Впереди новые матчи, новые соперники и возможность показать, что «Сабах» приехал в Лигу чемпионов не просто за опытом.

ЭМИН АХМЕДОВ