Лига чемпионов: «Сабах» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4 - ОБНОВЛЕНО
«Сабах» провел свой первый матч в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Чемпион Азербайджана, гостивший в Англии у «Манчестер Юнайтед», потерпел поражение со счетом 0:4.
Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд». Голы забили Матеус Кунья (27-я минута), Бруну Фернандеш (42-я), Беньямин Шешко (45-я) и Лисандро Мартинес (68-я).
Отметим, что 13 октября «Сабах» примет в Баку чешскую «Славию».
00:30
«Манчестер Юнайтед» увеличил свое преимущество в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Сабаха».
На 68-й минуте отличился Лисандро Мартинес.
00:04
Завершился первый тайм матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Юнайтед» и «Сабахом».
После первых 45 минут встречи хозяева поля уверенно ведут со счетом 3:0.
23:47
В матче «Манчестер Юнайтед» — «Сабах» хозяева поля во второй раз поразили ворота азербайджанской команды.
На 43-й минуте Бруну Фернандеш забил второй гол в ворота «Сабаха».
23:31
«Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Сабаха».
Как сообщает İdman.Biz, на 13-й минуте отличился Матеус Кунья.
23:04
«Манчестер Юнайтед» и «Сабах» начали матч Лиги чемпионов.
На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере стартовал матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Юнайтед» и азербайджанским «Сабахом».
22:15
Стали известны стартовые составы «Сабаха» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Команды начнут встречу в следующих составах:
«Манчестер Юнайтед»: Сенне Ламменс, Матеус Кунья, Лени Йоро, Лисандро Мартинес, Нуссаир Мазрауи, Юри Тилеманс, Кобби Мейну, Браян Мбьомо, Бруну Фернандеш (к), Патрик Доргу, Беньямин Шешко.
«Сабах»: Стас Покатилов (к), Рахман Дашдамиров, Эйден Маккарти, Тимотеуш Пухач, Аким Зедадка, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Кристиан Нвачувки, Велко Симич, Джой-Ленс Микелс, Кахим Пэррис.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Сабах» начнется в 23:00 по бакинскому времени.