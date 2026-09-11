Лига чемпионов: «Сабах» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4 - ОБНОВЛЕНО

«Сабах» провел свой первый матч в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Чемпион Азербайджана, гостивший в Англии у «Манчестер Юнайтед», потерпел поражение со счетом 0:4.

Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд». Голы забили Матеус Кунья (27-я минута), Бруну Фернандеш (42-я), Беньямин Шешко (45-я) и Лисандро Мартинес (68-я).

Отметим, что 13 октября «Сабах» примет в Баку чешскую «Славию».

00:30

«Манчестер Юнайтед» увеличил свое преимущество в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Сабаха».

На 68-й минуте отличился Лисандро Мартинес.

00:04

Завершился первый тайм матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Юнайтед» и «Сабахом».

После первых 45 минут встречи хозяева поля уверенно ведут со счетом 3:0.

23:47

В матче «Манчестер Юнайтед» — «Сабах» хозяева поля во второй раз поразили ворота азербайджанской команды.

На 43-й минуте Бруну Фернандеш забил второй гол в ворота «Сабаха».

23:31

«Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Сабаха».

Как сообщает İdman.Biz, на 13-й минуте отличился Матеус Кунья.

23:04

«Манчестер Юнайтед» и «Сабах» начали матч Лиги чемпионов.

На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере стартовал матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Юнайтед» и азербайджанским «Сабахом».

22:15

Стали известны стартовые составы «Сабаха» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Команды начнут встречу в следующих составах:

«Манчестер Юнайтед»: Сенне Ламменс, Матеус Кунья, Лени Йоро, Лисандро Мартинес, Нуссаир Мазрауи, Юри Тилеманс, Кобби Мейну, Браян Мбьомо, Бруну Фернандеш (к), Патрик Доргу, Беньямин Шешко.

«Сабах»: Стас Покатилов (к), Рахман Дашдамиров, Эйден Маккарти, Тимотеуш Пухач, Аким Зедадка, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Кристиан Нвачувки, Велко Симич, Джой-Ленс Микелс, Кахим Пэррис.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Сабах» начнется в 23:00 по бакинскому времени.