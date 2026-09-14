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У Азербайджана может появиться свой пилот в Formula 1 - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:05 - Сегодня
У Азербайджана может появиться свой пилот в Formula 1 - ВИДЕО

16-летний азербайджанский автогонщик, специализирующийся на картинге и переходящий в формульные гонки, Давин Джафаров записал видеообращение о поиске спонсоров для продолжения своей профессиональной карьеры, которое разместил в социальной сети Instagram.

«Прежде всего хочу извиниться перед вами за то, что не могу свободно говорить на нашем родном азербайджанском языке. Я родился в Италии и большую часть жизни провел в европейских странах и Арабских эмиратах. Некоторые из вас уже меня знают. Многие люди пишут мне в социальных сетях, радуются моим успехам и поддерживают меня. И за это я от всего сердца благодарю каждого из вас», — отмечает Д. Джафаров.

Автогонщик подчеркивает, что решился записать видео по особой причине: «На протяжении нескольких лет я усердно занимался профессиональным картингом. Я участвовал в международных соревнованиях и выступал на чемпионате мира, добиваясь высоких результатов. Мне удалось привлечь определенное внимание в мире автоспорта. Благодаря успешным выступлениям в картинге мной уже заинтересовались и команды, выступающие в формульных сериях. Тесты на болиде Formula 4, которые прошли в Португалии, стали для меня очень важным этапом».

Д. Джафаров рассказывает, что ему довелось выступать в соревнованиях, где были представлены такие команды, как Red Bull, McLaren, MP Motorsport, Van Amersfoort Racing и другие: «Сегодня я уже пилот, готовый выступать в соревнованиях FIA Formula 4. Но автоспорт устроен так, что этот вид спорта требует очень больших финансовых затрат. К сожалению, из-за отсутствия спонсорской поддержки я не могу участвовать в соревнованиях, на которые официально получил приглашение. Для меня это очень сложная ситуация».

Автогонщик рассказывает, что для того, чтобы достичь этого уровня, он с семьей на протяжении многих лет много трудился и, по мере своих возможностей, самостоятельно покрывал связанные с этим финансовые расходы: «Теперь передо мной стоит выбор: либо продолжать этот путь, либо, при отсутствии финансовой поддержки, быть вынужденным его остановить. Но я не хочу, чтобы мой путь закончился здесь. Поэтому я обращаюсь к состоятельным предпринимателям, компаниям и потенциальным спонсорам Азербайджана с просьбой».

«Автоспорт — это не только спорт, но и крупная международная платформа. Он создает большие возможности для повышения узнаваемости и имиджа нашей страны, а также для развития бизнеса. Продолжать этот путь я смогу только при наличии стабильной и долгосрочной спонсорской поддержки. Если я получу поддержку на этом пути, я уверен, что в ближайшие годы смогу подняться до уровня Formula 2, а затем и Formula 1. Мой возраст и потенциал позволяют мне рассчитывать на это», — продолжает Давин Джафаров.

По словам автогонщика, одним из его больших преимуществ является и то, что сейчас он живет в Португалии: «Здесь, а также в соседней Испании, существует вся необходимая инфраструктура для занятий автоспортом. Автодромы, возможности для тренировок, подготовка на симуляторах — все это является частью моей ежедневной подготовки. Я обещаю, что оправдаю оказанное мне доверие своим трудом и результатами, а также достойно представлю нашу страну на международной арене. Мне очень нужны ваша поддержка и вера в меня».

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