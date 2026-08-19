 Детали трагедии в Масазыре: женщина нанесла мужу смертельный ножевой удар во время намаза - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Детали трагедии в Масазыре: женщина нанесла мужу смертельный ножевой удар во время намаза - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:35 - Сегодня
Детали трагедии в Масазыре: женщина нанесла мужу смертельный ножевой удар во время намаза - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности убийства, произошедшего в посёлке Масазыр Абшеронского района.

Как сообщает Oxu.Az, происшествие произошло в доме, расположенном на улице Мурада Мирзоева, 7.

По предварительным данным, утром хозяин дома Альсафа Рагимов (1978 г.р.) поссорился с женой. После того как ссора утихла, он ушел в другую в комнату, чтобы совершить намаз. Утверждается, что в этот момент его супруга нанесла ему удар ножом в спину и убила его.

Согласно информации, семья проживала в этом доме на протяжении 10 лет, и от совместного брака у них двое детей. Отмечается, что супруги были верующими.

Первыми о происшествии узнали риелторы, занимающиеся куплей-продажей недвижимости на этой территории, и сообщили в полицию.

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, подозреваемая в совершении преступления А.Алиева (1983 г.р.) была задержана.

12:40

В Масазыре произошло убийство.

Как сообщает AПA, сегодня в полицию поступила информация об убийстве на территории посёлка Масазыр Абшеронского района Эльсафы Рагимова, 1978 года рождения, с применением колюще-режущего предмета.

В результате проведённых сотрудниками полиции мероприятий по подозрению в совершении этого преступления была задержана его жена А.Алиева, 1983 года рождения. Она передана следствию.

Проводится расследование.

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