В Баку выявили 174 мясных магазина с нарушениями - ФОТО

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает принимать меры по предотвращению незаконного убоя животных в антисанитарных условиях, на улицах и обочинах дорог, а также в местах, не предназначенных для убоя.

В текущем году в ходе рейдов, проведенных AQTA совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел и районных исполнительных властей в Баку, контрольные мероприятия были проведены в общей сложности в 250 мясных магазинах, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В ходе проверок в 174 магазинах были выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм и правил, незаконный убой животных, а также продажа мяса без ветеринарных документов.

В связи с выявленными нарушениями в отношении владельцев магазинов были составлены административные протоколы. Кроме того, в 47 магазинах демонтированы незаконные сооружения и установки, предназначенные для убоя животных.

Лицам, занимающимся незаконным убоем животных, выданы обязательные для исполнения предписания привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, а убой животных осуществлять на централизованных и современных пунктах убоя.