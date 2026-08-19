Подростки устроили опасные трюки на дороге в Баку: приняты меры - ВИДЕО

В социальных сетях распространилось видео с двумя подростками, которые на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку, подвергая свою жизнь опасности, бегали по проезжей части и выполняли гимнастические упражнения.

На кадрах видно, как несовершеннолетние находятся непосредственно на дороге в условиях интенсивного движения транспорта и выполняют различные гимнастические движения, создавая опасность как для себя, так и для других участников дорожного движения.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, в Министерстве внутренних дел Азербайджана сообщили, что после распространения видеозаписи оба несовершеннолетних вместе с родителями были приглашены в Управление полиции Хатаинского района.

«Оба несовершеннолетних вместе с родителями были приглашены в Управление полиции Хатаинского района, где с ними была проведена профилактическая беседа. Им разъяснили необходимость соблюдения правил дорожного движения и безопасности, а родителям указали на необходимость усилить контроль за поведением своих детей» - подчеркнули в МВД.