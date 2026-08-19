Назначен новый руководитель Аппарата Министерства культуры

В Министерстве культуры Азербайджанской Республики назначен новый руководитель Аппарата.

Соответствующим приказом министра культуры Адиля Керимли на эту должность назначен Хикмет Мустафаев, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

Хикмет Мустафаев родился в 1971 году. В 1993 году окончил Азербайджанский университет инженеров-строителей (ныне Азербайджанский университет архитектуры и строительства) с отличием, а в 2006 году - Азербайджанский государственный экономический университет по специальности «Международные экономические отношения».

В 1994–1995 годах проходил действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

С 1997 года Х. Мустафаев находится на государственной службе. Он занимал различные ответственные и руководящие должности в Государственном комитете по имуществу, Министерстве экономического развития и Государственном комитете по имущественным вопросам.

Кроме того, он занимал должность руководителя Аппарата операционной компании COP29, где активно участвовал в организационных и административных процессах подготовки и проведения этого авторитетного международного мероприятия.

До нынешнего назначения Х. Мустафаев работал советником директора Центра Гейдара Алиева. Он обладает значительным опытом в сфере стратегического планирования, институциональной координации и организационного управления.

За многолетнюю эффективную деятельность на государственной службе Указом Президента Азербайджанской Республики от 22 июня 2019 года награжден медалью «Терегги».