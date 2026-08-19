 Умерла звезда сериала «Новая жертва» Глория Менезес – ФОТО | 1news.az | Новости
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Умерла звезда сериала «Новая жертва» Глория Менезес – ФОТО

Феликс Вишневецкий14:25 - Сегодня
Умерла звезда сериала «Новая жертва» Глория Менезес – ФОТО

Бразильская актриса Глория Менезес, одна из крупнейших звёзд бразильского телевидения, театра и кино, скончалась в возрасте 91 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на бразильские СМИ, актриса умерла 18 августа в своем доме в Рио-де-Жанейро. По информации её пресс-службы, причиной смерти стали естественные причины.

Её профессиональная карьера продолжалась более шести десятилетий, она являлась одной из главных актрис телеканала Globo, где снялась более чем в 40 теленовеллах.

Азербайджанским зрителям Глория Менезес также известна по популярному бразильскому сериалу «Новая жертва», где она сыграла Жулию Брагу - старшую сестру Елены Рибейру. Её героиня становится одной из жертв загадочного убийцы.

КАДР ИЗ СЕРИАЛА «НОВАЯ ЖЕРТВА»

Отметим, что особое место в жизни актрисы занимал Тарсизио Мейра - её супруг и многолетний сценический партнёр. Они познакомились в начале 1960-х годов и поженились в 1962 году. Их брак продолжался 59 лет, до смерти Мейры в августе 2021 года.

ТАРСИЗИО МЕЙРА И ГЛОРИЯ МЕНЕЗИС

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