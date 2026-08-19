Axios: США не считают обоснованным удар Израиля по сирийскому аэродрому

Соединенные Штаты не считают удар израильских ВВС по аэродрому в Сирии обоснованным с военной точки зрения и полагают, что его можно было избежать.

Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщил портал Axios.

С точки зрения Вашингтона, сирийские власти в течение последних месяцев не делали никаких враждебных шагов в отношении Израиля и пытались добиться заключения нового соглашения в области безопасности, добившись деэскалации в двусторонних отношениях. США также считают, что израильские власти сами пошли на эскалацию в отношении Сирии. Некоторые американские дипломаты полагают, что удар мог быть связан с предстоящими выборами в израильский парламент (Кнессет), поскольку правящей коалиции необходимо продемонстрировать результаты в сфере обеспечения безопасности.

Соединенные Штаты по дипломатическим каналам призвали власти Сирии к сдержанности в части возможных ответов на действия Израиля. Вашингтон полагает, что Дамаску будет проще добиться конкретного прогресса по деэскалации после выборов в еврейском государстве.

Отдельно Axios указывает, что Израиль предупредил США о предстоящем ударе по сирийскому аэродрому.

Ранее телеканал Syria TV со ссылкой на источник сообщил о нанесении израильскими ВВС нескольких ударов по аэродрому Абу-Духур в провинции Идлиб, расположенной на северо-западе Сирии. По его сведениям, атаки повлекли за собой ущерб материального характера. Позже канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступила с утверждением, согласно которому Сирия допустила развертывание турецких войск на авиабазе близ Алеппо. Американский посол в Турции Том Баррак, комментируя инцидент, заявил о работе над созданием механизма по предотвращению конфликтов между Израилем, Сирией и Турцией.

Источник: ТАСС