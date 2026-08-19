От Канн до Берлинале: как армянская версия Карабаха выходит на мировую сцену - ОБЗОР - ФОТО - ВИДЕО

На днях стало известно о том, что документальная картина «There’s No Place Like Home» (Нет места лучше дома) американского режиссера армянского происхождения Дианы Мэдисон стала лауреатом Croatian International Film Festival (CIFF), получив награду в номинации «Лучший дебютный полнометражный фильм».

В центре фильма - судьбы карабахских армян, покинувших регион в 2023 году, однако история представлена преимущественно через категории «потери дома» и «вынужденного переселения». Но при этом за пределами экранного повествования остаются ключевые обстоятельства многолетнего конфликта - от формирования сепаратистской системы до событий, завершившихся восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

При этом сложный историко-политический контекст конфликта и причины, приведшие к восстановлению суверенитета Азербайджана над своими территориями, фактически отходят на второй план, уступая место эмоциональной истории об утрате дома и страданиях одной из сторон конфликта. Характер представленной в фильме трактовки становится вполне закономерным, если учесть, что съемочная и продюсерская команда проекта полностью представлена армянской стороной. Таким образом, фильм, предлагающий западной аудитории преимущественно армянскую интерпретацию карабахских событий, получил дополнительную международную площадку для продвижения этой версии событий.

При этом «There’s No Place Like Home» - далеко не единственный пример того, как армянская трактовка событий вокруг Карабаха получает международную культурную площадку и выходит на зарубежную аудиторию. Подобные проекты появлялись и ранее, в том числе на крупных международных кинофестивалях, формируя у западного зрителя представление о конфликте преимущественно с одной стороны. Подобных примеров немало - о других фильмах и проектах, представлявших армянскую версию событий на международной арене, расскажем далее.

Еще одним примером стала картина «Si le vent tombe» (Если подует ветер) армянского режиссера Норы Мартиросян. Фильм, совместного производства Франции, Армении и Бельгии, в 2020 году был включен в официальную программу Каннского кинофестиваля в категории First Features, объединяющей дебютные полнометражные работы режиссеров. Однако в 2020 году Каннский фестиваль из-за пандемии COVID-19 не состоялся в традиционном формате. Организаторы представили официальную программу из 56 фильмов, которым присвоили специальный статус Cannes 2020, после чего картины получили возможность участвовать в других международных киносмотрах.

В центре сюжета - международный аудитор Ален, который прибывает в Карабах, чтобы оценить аэропорт и перспективы его открытия. При этом в официальном синопсисе проекта место действия описывается как «маленькая самопровозглашенная республика на Кавказе», и таким образом Карабах не называется частью Азербайджана, а сам фильм - как историю территории и ее жителей, стремящихся к независимости и международному признанию.

Отметим, что фильм получил заметную международную фестивальную жизнь. В 2020 году он был представлен на Каннском кинофестивале в рамках официальной программы Cannes 2020, а также участвовал в киносмотрах в Торонто, Ангулеме, Намюре, Монреале, Таллине, Салониках, Токио и других городах. При этом картина не осталась без наград: она получила специальный приз жюри на Tallinn Black Nights Film Festival, специальный приз жюри Silver Alexander на кинофестивале в Салониках, специальные упоминания жюри на фестивале в Намюре и CINEMANIA в Монреале.

Подчеркнем и тот факт, что фильм был создан до начала 44дневной Отечественной войны и последующего восстановления Азербайджаном суверенитета над своими территориями.

Еще один примечательный эпизод произошел осенью 2020 года вокруг фильма армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай». Картина была включена во внеконкурсную программу «Вокруг света» 42-го Московского международного кинофестиваля, но за день до открытия ММКФ (открытие состоялось 1 октября – прим.ред.) организаторы исключили ее из программы и удалили информацию о фильме с сайта фестиваля.

Отметим, что сюжет фильма Дж.Аветисяна «Врата в рай», снятого совместно с кинематографистами США, Франции, Италии, Чехии, Болгарии, Германии и Литвы, построен на искаженных фактах об армяно-азербайджанском конфликте. Создатели фильма, события которого разворачивались на оккупированной армянами территории Азербайджана, еще раз продемонстрировали, что кинематограф целенаправленно используется в качестве инструмента в пропагандистской войне.

Программный директор киносмотра Кирилл Разлогов тогда объяснил решение обострением армяно-азербайджанского конфликта - по его словам, показ картины, непосредственно связанной с Карабахом и военными действиями, в сложившейся ситуации мог привести к столкновениям между представителями двух сторон.

Однако история с фильмами, представляющими армянскую трактовку событий вокруг Карабаха на международных культурных площадках, на этом не закончилась. Уже после Второй Карабахской войны подобный проект появился в программе одного из крупнейших европейских кинофестивалей - Берлинского международного кинофестиваля.

В 2021 году в рамках Forum Expanded - независимо курируемой и организуемой Институтом кино и видео-арта Arsenal программы Берлинале - был заявлен фильм «Black Bach Artsakh». Картина основана на интервью с жителями Карабаха, записанных в 2007 году - в период между двумя войнами. Само название фильма использует армянское обозначение региона - «Artsakh» (никем не признанный марионеточный режим, созданный на ранее оккупированных территориях Азербайджана – прим. ред.).

Появление картины в программе Берлинале вызвало реакцию азербайджанской стороны. В частности, вопросы возникли к опубликованному на сайте фестиваля описанию фильма и указанию «Республики Арцах» в качестве страны-производителя. Министерство культуры Азербайджана направило официальные письма уполномоченному по культуре и медиа Германии и руководству Берлинале, а 19 февраля провело встречу с послом ФРГ в Азербайджане, выразив протест против включения картины в программу.

После предпринятых азербайджанской стороной мер название страны-производителя на сайте фестиваля было изменено на «Республику Армения», а клеветническая информация об Азербайджане удалена. При этом сам фильм из программы Forum Expanded исключен не был. Изначально его заявили, как мировую премьеру Берлинале-2021, однако из-за продолжительности картины - 150 минут - ее не включили в летнюю офлайн-программу Berlinale Summer Special. Фактический показ состоялся позднее - 18 декабря 2021 года в берлинском кинотеатре Arsenal, в рамках специальной программы Sensible Grounds: Thinking Outside of the White Box.

Таким образом, уже после Второй Карабахской войны армянская трактовка событий вокруг Карабаха вновь получила международную культурную площадку, причем первоначальная информация о фильме на сайте одного из крупнейших европейских кинофестивалей потребовала официального вмешательства азербайджанской стороны.

Однако завершение Второй Карабахской войны не означало прекращения попыток представить армянскую версию событий на международных культурных площадках - подобные случаи продолжились и в последующие годы. Один из таких эпизодов произошел в сентябре 2024 года в Марокко, где на международном кинофестивале Issni N'Ourgh International du Film Amazigh (FINIFA) в Агадире был запланирован показ 11-минутной картины «All I Need» армянского режиссера Катии Спиваковой Саакянц.

Отметим, что в опубликованных фестивалем материалах Карабахский регион Азербайджана представлялся как «Арцах» и часть Армении, а в фильме также упоминался так называемый «геноцид армян». Показ картины должен был состояться 13 сентября, но после обращения посольства Азербайджана к соответствующим органам Марокко и организаторам фестиваля показ фильма был отменен. Таким образом, очередная попытка представить марокканской аудитории одностороннюю трактовку событий вокруг Карабаха получила официальную реакцию азербайджанской стороны и в итоге не была реализована в рамках фестиваля.

Этот случай показывает, что и после восстановления полного суверенитета Азербайджана в Карабахе данная тема продолжает использоваться в армянских культурных проектах для продвижения собственной версии событий на международных площадках.

Отдельного внимания в целом в этом контексте заслуживает армянское присутствие в американской киноиндустрии, яркий тому пример фильм «Обещание» режиссера Терри Джорджа о т.н. «геноциде армян». Помимо заметного числа актеров, режиссеров и продюсеров армянского происхождения, в США также существует развитая инфраструктура организаций, продвигающих армянскую культурную и общественно-политическую повестку. Среди них - Armenian National Committee of America и Armenian Assembly of America, работающие прежде всего в общественной и политической сферах, а также Armenian Film Society, непосредственно занимающееся продвижением армянского кино, которое в свою очередь является орудием пропаганды. И международные фестивали в данном случае становятся важной площадкой, позволяющей подобным историям, в большинстве своем вымышленным, выходить за пределы армянской диаспоры и получать дополнительное внимание.

Именно поэтому история описанных выше фильмов важна не только с точки зрения кино. Возникает закономерный вопрос: почему международные фестивали продолжают предоставлять площадку картинам, которые показывают карабахские события преимущественно с одной стороны и практически не отражают другую точку зрения? Получая фестивальные показы, награды и внимание международной аудитории, подобные проекты фактически получают возможность закреплять именно армянскую трактовку событий за пределами Армении.

В итоге кинофестивали, возможно, сами того не желая, но вполне вероятно, что и осознанно, становятся площадкой, через которую односторонний взгляд на конфликт закрепляется в международном информационном пространстве и распространяется среди зарубежной аудитории. И это уже вопрос не только о кино, но и о том, насколько объективно международное культурное пространство представляет сложные политические и исторические события.

P.S.

При этом важно отметить, что Азербайджан не остается лишь в роли стороны, которая вынуждена реагировать на фильмы с односторонней трактовкой карабахских событий, а рассказывает о собственной истории и представляет ее международной аудитории через кино. В этом контексте показательно, что в День национального кино был презентован трейлер художественного фильма «44», посвященного 44дневной Отечественной войне. Премьера картины запланирована на осень. Представляя трейлер в социальных сетях, помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров подчеркнул необходимость дальнейшего развития отечественного кинопроизводства и сохранения национальных кинематографических традиций.

Особо подчеркнем, что создание подобных фильмов - это не только вопрос развития национального кино, но и возможность самим рассказывать международной аудитории о событиях, которые годами становились предметом односторонних интерпретаций. Если другие стороны активно используют международные фестивали и кино как инструмент формирования собственной трактовки событий, Азербайджану также необходимо присутствовать на этом поле - со своей историей, своей точкой зрения и своими фильмами.

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