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Увидим ли «Карабах» в Европе?

First News Media08:53 - Сегодня
Увидим ли «Карабах» в Европе?

Европейская дорога «Карабаха» ведёт «скакунов» в нидерландский  Энсхеде. После успешного противостояния с киевским «Динамо» агдамский клуб оказался в последнем квалификационном раунде Лиги конференций, где его ждёт «Твенте».

Теперь цена каждой ошибки становится ещё выше: впереди два матча, по итогам которых определится судьба еврокубкового сезона. Агдамцы ежегодно выступают в Европе на протяжении 12 лет. Именно тогда, в 2014 году они впервые попали в Лигу Европы, по сумме двух встреч обойдя тот самый «Твенте». Очень не хочется, чтобы этот круг замкнулся в негативном для нас ключе.

«Твенте» - соперник не простой, но все же вполне проходимый. Нидерландцы играют по схожей с агдамцами системе 4-2-3-1, которая может переформировываться в заключительной части матча. Однако, иногда они могут выйти в старте и 4-3-3. У команды весьма хорошая точность передач.

Стоит выделить и их атакующую линию. Тут есть хорошо нам знакомый Ваут Вехгорст. Игрок, который забивал «Карабаху» еще во время выступления в футболке амстердамского «Аякса». Лукас Веенгоор оф Хесселинк является сыном известного в недавнем прошлом игрока Яна Веенгора оф Хесселинка. Казалось бы, он играл не так давно, но, как же быстро летит время… Стоит принять во внимание рост нападающих «Твенте». В отличии от агдамцев они больше будут использовать в атаке навесные подачи. На пресс-конференции Гурбан Гурбанов отметил разницу нынешней нидерландской команды с коллективом двенадцатилетней давности. Он подчеркнул, что тогда у «Твенте» было больше опытных футболистов, а сегодняшний клуб выделяется своей динамикой. У каждого периода своя команда.

А, что же агдамцы? У команды есть определенные проблемы. Во-первых, ушел Абделла Зубир, который теперь будет играть в Катаре. Не будет по причине травмы Эльвина Джафаргулиева, есть определенные проблемы со здоровьем у Сефаса. Нужно как-то преобразовать левый фланг. В обороне мы увидим Лангу, а, вот, кто же все-таки заменит Зубира, это еще вопрос. Выбыл из-за травмы нападающий Саво. Форвард Муса Гурбанлы, скорее всего, появится на поле во втором тайме, а в старте мы вновь увидим в атаке Алексея Кащука. Выйдут в старте скорее всего и Кади с Жали Муаддибом.

РЕНАЛДО СЕФАС

ИГРОК ФК «КАРАБАХ»

На матч в Нидерландах мы выйдем с решимостью победить. Думаю, все пройдет хорошо. Что касается моей собственной игры, то я, естественно, всегда стараюсь выкладываться ради команды. Честно говоря, сейчас я не нахожусь в оптимальной физической форме. Однако, от игры к игре ситуация будет улучшаться, и я наберу свои лучшие кондиции.

В первом туре чемпионата Азербайджана в игре против «Шамахы» получил травму Педро Бикальо, который обычно играет в опорной зоне с Марко Янковичем. На его позиции может появиться Самуэл Лобато. Кроме Ланги в обороне могут появиться Бадави Гусейнов, Бенце Варконьи и Матеус Сильва. Кто же займет место в воротах? В игре против киевского «Динамо» мы увидели Зломислича. Выйдет ли вновь боснийский голкипер в рамке или увидим привычного Матеуша Кохальски? Мы узнаем перед матчем. Что же касается упомянутых потерь, то они могут помешать агдамцам показать свой футбол. Однако, именно в такие моменты «Карабах» может и проявить настоящий характер. Команда уже переживала спады и не боится их.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

У нас таких периодов было немало. Это не трудность, а часть нашей работы. Мы не хотим отказываться от выступления в Европе. Это другой уровень, несмотря на Лигу конференций. У нас много новых игроков, которые могут в этой ответственной атмосфере пройти адаптацию. В такое время ты растешь и крепнешь. Мы должны быть готовыми к этому. Если есть шанс пропасть в основной этап ЛК, то мы будем бороться за него.

«Твенте» проанализировал «Карабах» и постарается противопоставить «скакунам» свой футбол. Как высоко смогут прессинговать нидерландцы? Будет зависеть от того, как быстро смогут агамцы уходить от этого прессинга, будут стараться контролировать мяч.

ДЖОН ВАН ДЕН БРОМ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «ТВЕНТЕ»

Нас ждет соперник высокого уровня. Они играли на более высоком уровне, чем Лига конференций. У «Карабаха» много индивидуально сильных игроков. Они любят владеть мячом и контролировать игру. Поэтому, нужно быть внимательными в матчах с ними. Несмотря на это, мы имеем шансы пройти дальше. Мы должны доминировать на поле и заставить соперника отойти назад.

«Карабах» победно стартовал в чемпионате страны и постарается выйти в Лигу конференций, чтобы вновь совмещать евро-арену с внутренними баталиями. Подопечные Гурбана Гурбанова уже не раз доказывали, что умеют выдерживать давление и отвечать на это результатом. Первый матч в Энсхеде даст лишь первую часть ответа на вопрос о победителе дуэли. Хочется, чтобы и она была положительной для нас.

ЭМИН АХМЕДОВ

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