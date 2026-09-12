Джеймс Эзиаши: «Я парень из Баила и мечтаю играть за сборную Азербайджана» - ВИДЕО

Игрок юношеской команды «Карабаха» (U-14) Джеймс Эзиаши в интервью ASAN Radio рассказал о своих корнях, футбольных амбициях и уважении к главному тренеру агдамцев Гурбану Гурбанову.

«Мой отец — нигериец, а мать — азербайджанка. Я родился в Баку, я парень из Баила и знаю наизусть гимн Азербайджана. Как азербайджанец, я очень хочу выступать за национальную сборную страны. Моя цель — стать первым азербайджанским футболистом, который сыграет за "ПСЖ", "Барселону" или "Реал Мадрид"», — заявил юный форвард.

Эзиаши также отметил, что его главная текущая задача — пробиться в основной состав агдамского клуба. По словам юного игрока, он восхищается работой Гурбана Гурбанова и ежедневно усердно тренируется, чтобы в будущем играть под его руководством.

Источник: интервью ASAN Radio