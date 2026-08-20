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Цена азербайджанской нефти превысила $95

First News Media09:45 - Сегодня
Цена азербайджанской нефти превысила $95

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,9, или 0,95%, — до $95,48.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $93,4.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,9, или 0,99%, — до $91,79 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

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