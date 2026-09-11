Акционеры Bank Respublika и AccessBank утвердили важную сделку

Акционеры Bank Respublika и AccessBank утвердили основные условия стратегической сделки, предусматривающей покупку банком Bank Respublika 100 процентов акций AccessBank.

Завершение сделки планируется до ноября 2026 года. В рамках сделки существующие акционеры AccessBank, получив вновь выпускаемые привилегированные акции, составляющие в общей сложности 25 процентов уставного капитала Bank Respublika, превратятся в акционеров Bank Respublika.

После того как покупка акций завершится, Bank Respublika и AccessBank на первоначальном этапе продолжат свою деятельность как отдельные банки. Их последующее объединение в едином банке будет осуществлено согласно с соответствующими регуляторными требованиями. Оба банка являются одними из ведущих банков страны, отличающимися своей устойчивостью. Планируемое объединение отражает совместное бизнес-решение, принятое акционерами с целью поддержки будущего роста и развития банков.

Bank Respublika и AccessBank обладают схожей корпоративной культурой и бизнес-моделями. Оба банка уделяют особое внимание оказанию поддержки микро, малым и средним предпринимателям во всех регионах Азербайджана. В результате этой сделки сформируется финансовый институт, обладающий более широким масштабом деятельности, более сильными финансовыми возможностями и более прочной рыночной позицией, предоставляющий своим клиентам более широкие возможности. Совокупные активы объединенного банка достигнут 4,5 миллиарда манатов, а кредитный портфель — 3,3 миллиарда манатов.

Председатель Наблюдательного совета Bank Respublika Шакир Рагимов заявил:

«Эта сделка, являясь началом нового и важного этапа в развитии Bank Respublika, вместе с тем отражает благоприятную бизнес и инвестиционную среду, созданную в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, а также его сильную и последовательную поддержку, оказываемую предпринимательству и развитию частного сектора.

Выражаем нашу глубокую признательность Центральному банку Азербайджанской Республики за постоянную поддержку и конструктивное сотрудничество на протяжении долгого и сложного процесса, приведшего к столь важному этапу.

Международные финансовые институты на протяжении долгих лет являются важными партнерами Bank Respublika и вносят вклад в наше развитие посредством финансирования, экспертной поддержки и тесного сотрудничества. На следующем этапе нашего развития нам особенно приятно превращение ведущих международных финансовых институтов в акционеров Bank Respublika и тем самым поднятие наших долгосрочных отношений на новый партнерский уровень.»

Председатель Наблюдательного совета AccessBank Олег Иванийчук заявил:

«Еще в 2018–2019 годах международные институциональные кредиторы AccessBank объединили свои усилия для успешной реструктуризации и рекапитализации Банка. В результате реструктуризации, осуществленной под руководством Азиатского банка развития (ADB) и responsAbility, институциональные кредиторы превратились в новых акционеров Банка, было усилено корпоративное управление Банка, поддержана всесторонняя реорганизация и усовершенствование его деятельности.

С того периода AccessBank превратился в высокорезультативный, сильный и эффективно управляемый финансовый институт, вносящий важный вклад в развитие банковского сектора Азербайджана, а также в финансирование предпринимателей и предприятий по стране.

Сегодня на этом пути развития мы вступаем в следующий важный этап. Сохраняя свою долгосрочную приверженность развитию частного и финансового сектора в Азербайджане, международные акционеры AccessBank доверяют следующий этап развития Банка одному из ведущих финансовых институтов страны — Bank Respublika. Объединение двух дополняющих друг друга сильных банков создает прочный фундамент для будущего роста, расширения масштаба деятельности и внесения еще большего вклада в экономику Азербайджана.

Достижение этого важного этапа стало возможным благодаря общему взгляду, решимости и тесному сотрудничеству AccessBank и его акционеров, Bank Respublika и его акционеров, а также Центрального банка Азербайджанской Республики. Также хотел бы выразить искреннюю благодарность руководству и сотрудникам AccessBank, сыгравшим решающую роль в успешной трансформации Банка своей самоотверженностью и профессионализмом.»

Общественность, клиенты и партнеры обоих банков, а также другие заинтересованные стороны будут регулярно информироваться о ходе процесса приобретения и объединения.