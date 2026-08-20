Сандра Буллок впервые рассказала о тяжелой утрате - ВИДЕО

Американская актриса Сандра Буллок впервые подробно рассказала о переживаниях после смерти своего возлюбленного Брайана Рэндалла, скончавшегося в 2023 году после продолжительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Как сообщает People, 62-летняя актриса поделилась подробностями в подкасте SmartLess. По ее словам, Рэндалл около трех лет боролся с заболеванием, однако просил не раскрывать его диагноз публично. В результате Буллок практически в одиночку переживала тяжелый период, одновременно заботясь о семье.

Актриса призналась, что фактически начала переживать утрату еще задолго до смерти Рэндалла, поскольку болезнь продолжалась примерно половину времени их отношений. По словам Буллок, семье приходилось постепенно готовиться к неизбежному, не рассказывая окружающим о происходящем.

Особенно тяжелым этот период оказался во время пандемии COVID-19. Буллок рассказала, что чувствовала себя изолированной и не могла открыто говорить о том, через что проходила вместе с Рэндаллом.

После его смерти актриса взяла паузу в работе, чтобы восстановиться и сосредоточиться на семье. Она также отметила важную роль своей сестры и близких друзей, которые помогли ей пережить этот период.

Брайан Рэндалл умер в августе 2023 года в возрасте 57 лет после трехлетней борьбы с БАС. Он состоял в отношениях с Сандрой Буллок с 2015 года.

Читайте по теме:

Сандра Буллок понесла тяжелую утрату – ФОТО

Николь Кидман и Сандра Буллок воссоединятся в продолжении «Практической магии» - ВИДЕО