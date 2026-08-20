Правительство Армении одобрило пятилетнюю программу Четвертой Республики - ОБНОВЛЕНО

Кабинет министров Армении на заседании 20 августа одобрил пятилетнюю программу своей деятельности.

На основе своей программы Правительства примет пятилетний план действий и будет его реализовывать.

Теперь программа Правительства поступит на утверждение парламента.

Источник: news.am

10:03

Правительство Армении опубликовало программу на 2026–2031 годы, которая будет обсуждаться на заседании правительства 20 августа, после чего будет направлена в Национальное собрание.

85-страничная программа завершается следующим тезисом:

«На основании этой программы правительство примет пятилетнюю программу мероприятий по реализации своей деятельности и приступит к её осуществлению. В результате реализации программы ожидается формирование государства нового качества и обеспечение его развития. Таким образом, Республика Армения вступает в тот этап своей истории, который мы называем Четвёртой Республикой».

Источник: Aysor