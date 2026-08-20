Опять 26. Российские пропагандисты взялись за героизацию бакинских комиссаров. Зачем воскрешают Шаумяна?

Семен Уралов - российский «политический консультант и медиаэксперт», как он сам себя называет, - выступавший с публичными призывами против Азербайджана и ставший одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой АР, теперь обратился к одной из наиболее болезненных страниц азербайджанской истории.

На этот раз речь идет о 26 бакинских комиссарах, которых Уралов в своем телеграм-канале назвал «истинными героями Азербайджана».

Речь идет о членах Бакинского совета, деятельность которых связана с кровавыми событиями 1918 года. «О тех самых комиссарах во главе с дашнаком Степаном Шаумяном, которые учинили геноцид азербайджанского народа весной 1918 года», - напоминает директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

Комментируя заявление Уралова в своем телеграм-канале, азербайджанский историк подчеркивает, что попытка представить комиссаров «героями Азербайджана» фактически означает героизацию тех, кто связан с массовым насилием против мирного населения: «Тогда были зверски убиты десятки тысяч азербайджанцев: тюрок, лезгин, евреев, татов, талышей и других народов. А сотни тысяч стали беженцами и обездоленными на многие годы».

«Степан Шаумян, прикрываясь идеями коммунизма, организовал массовое истребление мирного населения. Именно в его руках при поддержке большевистской России была сконцентрирована власть в регионе. После Февральской революции 1917 года Шаумян назначается председателем Бакинского совета, а в декабре - чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. С апреля – председатель Бакинского совета народных комиссаров (СНК) и комиссар по внешним делам. То есть Шаумян являлся представителем Ленина и Советской России на всем Кавказе, в том числе на турецких землях, оккупированных в то время русскими войсками.

С.Шаумян и его подельники искусно воспользовались сложившейся ситуацией: падением царской России, анархией на Кавказе и завершением Первой мировой войны.

Так чью же волю и интересы представляла шайка Шаумяна? Архивные материалы и хроника тех лет показывает, что уж точно не интересы азербайджанского народа, который был массово вырезан и изгнан из Баку, Шемахи, Губы, Ленкорани, Дербента, других городов и сотен сел Бакинской губернии.

Напомним, что по окончании Первой Мировой войны Шаумян как ответственный за обеспечение вывода русских и армянских воинских соединений с турецкого и балканского фронтов направил десятки тысяч вооруженных до зубов армян не на свою родину, а именно в Баку, Гянджу, Эривань и другие города Азербайджана. Продвигаясь по азербайджанской земле, хорошо вооруженные и обученные армянские и большевистские группировки устроили настоящий террор и массовое истребление азербайджанского, тюркского и мусульманского населения. По приблизительным оценкам, только в 1918-1919 гг. в Северном и Южном (Иранском) Азербайджане от их рук погибло и пострадало около 500 тысяч мирного населения.

То есть лидеры армянских националистов воспользовались творившимся хаосом в конце Первой мировой войны и осуществляли под шумок свои планы по созданию «Великой Армении». Это подтверждает и тот факт, что параллельно с Шаумяном в Баку и других городах массовое уничтожение мирного азербайджанского населения осуществляло и дашнакское руководство Араратской Республики в Зангезуре, Эриванской губернии и регионах Южного Азербайджана. При этом целью Шаумяна было сперва вырезать азербайджанское население, затем провозгласить на этих землях со столицей в Баку армяно-большевицкую советскую автономию и затем заявить о добровольном вступлении в состав Советской России», - пишет Ризван Гусейнов.

По его мнению, главная задача сегодня - не оппонировать Уралову, а напомнить подкармливающей его клике, что в этот раз не удался план кремлевских «шаумяновых», повторно развязанный в Карабахе в 1980-90-ых гг. Может это и выбешивает кое-кого в кремлёвских коридорах?: «Советуем там же попить водички и поразмышлять о горьком финале Шаумяна и его банды. Такова судьба всех предателей и преступников на земле Азербайджана. Кстати, Уралов тоже в розыске и его с радостью напоят бакинским чаем с видом на Каспий».

При этом историк проводит параллель между политикой комиссаров и последующими действиями России на постсоветском пространстве. По его мнению, речь идет не только об оценке отдельных исторических фигур, но и о более широком политическом подходе, в котором советское прошлое используется для обоснования современных российских интересов.

В этом контексте возникает вопрос: почему Уралов обратился к фигуре 26 бакинских комиссаров именно сейчас? Является ли это своеобразным ответным выпадом на возбужденное против него уголовное дело или за обращением к фигурам 26 комиссаров стоят более масштабные цели? Не свидетельствует ли это о попытке вновь актуализировать советский исторический нарратив в отношении Азербайджана?

Об этом 1news.az поговорил с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым.

- Почему, на ваш взгляд, Уралов именно сейчас решил обратиться к теме 26 бакинских комиссаров и представить их «истинными героями Азербайджана», несмотря на то, что с их деятельностью связан геноцид азербайджанцев в 1918 году? Что стоит за такой попыткой героизации именно сегодня?

По мнению некоторых экспертов, причиной этой кляузной антиазербайджанской кампании, в которой участвуют не только Уралов, но и несколько других российских деятелей, в том числе чиновник Чадаев (до вчерашнего дня Алексей Чадаев, работающий в качестве тележурналиста и корреспондента, был советником министра транспорта Российской Федерации – ред.), может быть позиция Азербайджана в защиту интересов народов России - их права на сохранение национального достояния, языка, культуры и образования на родном языке.

Ведь недавно в Шуше прошел интересный форум с участием общественных лидеров, экспертов, активистов, в том числе, представители различных народов России.

Там были представители черкесов, чеченцев, ногайцев, башкиров, татар и других народов. На форуме прозвучали очень интересные высказывания, а по его итогам был подписан документ, в котором содержался призыв к Российской Федерации не направлять умышленно на войну в Украине представителей этих народов. Ведь именно представителей этих народов, по мнению участников форума, в основном отправляют на войну, где они погибают и получают тяжелые увечья. Тем самым, как они считают, определенные силы в Москве ведут борьбу с национальными окраинами, с федеральными округами, где в основном проживают тюркские, мусульманские народы.

По всей видимости, это вызвало раздражение у некоторых кремлевских кругов, и они решили поднять тему 26 бакинских комиссаров. Сложно понять, что именно происходит в их сознании и каким образом это связано с мероприятием, которое прошло в Шуше.

Но, по их мнению, это, наверное, своеобразный асимметричный ответ: мол, в свое время руками Шаумяна и его клики смогли фактически попытаться «наказать» азербайджанский народ, учинить геноцид в 1918 году, а затем, в 1920 году, свергнуть легитимную Азербайджанскую Демократическую Республику.

По всей видимости, посыл заключается в следующем: мол, мы опять можем совершить подобные бесчинства. Но, к сожалению, тот дремучий национализм и фашизм, который сквозит в материалах и выступлениях как Уралова, так и других подобных деятелей, отражает реальное положение дел в российском медиапространстве, социальных сетях и среди так называемых Z-блогеров.

Справка: 6 июля участники международной конференции на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы" в Шуше приняли совместную декларацию, в которой отражены основные выводы и рекомендации, выработанные по итогам обсуждений.

В документе подчеркивается, что культурное и этническое разнообразие, толерантность и мультикультурализм должны рассматриваться как национальное достояние каждого государства. Авторы декларации заявили, что ни один народ не должен подвергаться унижению, дискриминации или преследованию по этническому либо религиозному признаку. В декларации отмечается, что положения Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, международные обязательства по ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также принципы ЮНЕСКО по защите культурного разнообразия должны стать действенными инструментами защиты фундаментальных прав народов, изгнанных со своих исторических земель, переживших массовые убийства, геноцид и депортации, а также столкнувшихся с угрозой утраты своего историко-культурного наследия и языка.

«Необходимо предотвращать современные формы колониализма и действия, которые приносят народам трагедии, рабство и страдания. Этническая и религиозная принадлежность не должна считаться преступлением и становиться основанием для коллективного наказания», - говорится в документе.

Авторы декларации также призвали учитывать национальное достоинство народов и руководствоваться принципами гуманизма, а конфронтацию и столкновения заменять диалогом, сотрудничеством и атмосферой взаимного доверия.

Кроме того, участники конференции заявили о необходимости прекратить принудительную отправку представителей этнических меньшинств России - черкесов, лезгин, аварцев, татар, кумыков, чеченцев, саха (якуты), бурятов и других нерусских народов - на фронт в Украине посредством давления, преследований, шантажа и лишения свободы.

В декларации содержится призыв к России извлечь уроки из прошлого, признать геноцид черкесов и других народов, отказаться от героизации лиц, причастных к массовым убийствам, обеспечить доступ к архивным материалам по исторической тематике, а также пресечь проявления шовинизма, ксенофобии и нападения на представителей нерусских народов со стороны скинхед-группировок и их современных аналогов.

«Образцовая модель Азербайджана в сфере защиты этнического и культурного разнообразия, а также развития межрелигиозного, межкультурного и межцивилизационного диалога заслуживает высокой оценки. Историческая победа Азербайджана в Шуше должна служить примером восстановления исторической справедливости, в которой особенно нуждаются народы, пережившие колониальное прошлое», - отмечается в совместной декларации.

Конференция была организована Общественным объединением "Центр культурного и этнического разнообразия" в партнерстве с Общественным объединением культурно-исторических исследований "Шелковый путь" (цитаты по Report.az).

- Можно ли рассматривать обращение Уралова к этой теме как попытку вновь актуализировать советский исторический нарратив в отношении Азербайджана? Не идет ли, по-вашему, речь о стремлении вернуть в общественное пространство представление о советском прошлом как о политической и исторической модели, в рамках которой события 1918 года трактовались в совершенно ином ключе?

- По всей видимости. Мы приблизительно знаем, кто стоит за этой темой, кто заказывает таким, как Уралов, подобные провокационные антиазербайджанские выступления. Эти люди во многом бредят и болеют советским имперским прошлым.

Одной из их целей, в том числе при начале войны с Украиной, было добиться смены власти в Украине, затем чтобы Россия, Украина, Беларусь опять собрались в Беловежской пуще и провозгласили о создании СССР.2.

Но им это не удалось. Пятый год идет война в Украине. Однако эти люди все равно мечтают. И. естественно, у них такое же имперское отношение к Азербайджану, к другим странам постсоветского пространства.

Мы видим, что такие устремления по-прежнему существуют внутри определенных российских кругов, а озвучиваются они устами таких отъявленных мошенников и проходимцев, как Уралов.

- Как вы думаете, насколько новое заявление Уралова может быть связано непосредственно с возбужденным в Азербайджане уголовным делом и объявлением его в розыск - то есть не является ли это своего рода попыткой «огрызнуться» в ответ? Или за обращением к столь чувствительной исторической теме могут стоять более масштабные цели - например, попытка сформировать определенный исторический и политический нарратив в отношении современного Азербайджана?

- По всей видимости, возможно, это и попытка «огрызнуться», но это не личная инициатива Уралова, а действия тех, кто за ним стоит.

Мы знаем, что за всей этой антиазербайджанской кампанией стоят определенные российские чиновники и кураторы медиапространства, которые через таких людей, как Уралов, Чадаев, ведущий телеканала «Москва 24» Иван Князев и другие, пытаются вести с Азербайджаном жесткий диалог.

Но я думаю, что эти попытки провальны. Как мы видим, Азербайджан очень четко и жестко реагирует на подобные действия. Поэтому ничего, кроме сожаления, это не вызывает.

Полагаю, что такая деятельность еще больше вредит российским интересам и сужает возможности России участвовать в различных проектах не только в Азербайджане, но и в целом на Южном Кавказе.

Справка: 17 августа Генеральная прокуратура АР сообщила о продолжении предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по фактам публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Азербайджанской Республики, нарушению ее территориальной целостности, разжиганию национальной ненависти и вражды, а также публичных призывов к терроризму.

В ходе следствия возникли основательные подозрения в том, что граждане Российской Федерации: ведущий телеканала «Москва 24», журналист Иван Андреевич Князев, Семён Сергеевич Уралов представляющий себя в Российской Федерации в качестве политического консультанта и медиаэксперта, а также советник министра транспорта Российской Федерации Алексей Александрович Чадаев, работающий в качестве тележурналиста и корреспондента, 14 июля 2026 года в программе «Чистота понимания», опубликованной на YouTube-канале «Семён Уралов», выступили с призывами к применению насильственных методов в отношении Азербайджанской Республики, насильственному изменению конституционного строя страны и нарушению ее территориальной целостности, а также к разжиганию национальной ненависти и вражды. Кроме того, есть основательные подозрения в том, что 13 августа 2026 года в программе, опубликованной на указанном канале, вышеуказанные лица, высказывая суждения о применении насильственных методов в отношении Азербайджанской Республики, в том числе об удержании отдельных лиц под непосредственной угрозой физического уничтожения и их целенаправленной ликвидации, выступили с публичными призывами к терроризму.

По данному факту Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 283.2.1 (разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Производство предварительного следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

На основании собранных доказательств в отношении Семёна Уралова, Ивана Князева и Алексея Чадаева вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по статьям 214-2, 281.2 и 283.2.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В связи с тем, что указанные лица находятся за пределами Азербайджанской Республики, они объявлены в розыск, а соответствующими судебными решениями в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Одновременно в целях установления местонахождения и задержания обвиняемых на территории государств-партнеров, а также их передачи Азербайджанской Республике Генеральной прокуратурой направлены соответствующие обращения в компетентные государственные органы. Кроме того, принимаются необходимые меры по организации их международного розыска по каналам Интерпола.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики заявляет, что и впредь в отношении любых противоправных деяний, направленных против суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности Азербайджанской Республики, будут приниматься решительные меры правового характера в соответствии с требованиями национального законодательства и международных договоров, участницей которых является Азербайджанская Республика.