«Сабах» проиграл «Хапоэлю» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский «Сабах» уступил израильскому «Хапоэлю Беэр-Шева» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу израильского клуба.

Ответный матч состоится 25 августа в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало — в 20:45 по бакинскому времени.

00:42

«Хапоэль Беэр-Шева» забил второй гол в ворота «Сабаха» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

На 79-й минуте встречи отличился Игор Златанович, после чего израильский клуб повел в счете — 2:1.

«Сабах» открыл счет на 7-й минуте благодаря голу Велько Симича. На 43-й минуте Джейвон Ист сравнял счет.

23:49

«Хапоэль Беэр-Шева» восстановил равновесие в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против «Сабаха».

На 43-й минуте встречи Джейвон Ист отправил мяч в ворота бакинского клуба, сделав счет 1:1.

«Сабах» открыл счет на 6-й минуте — гол на счету Велько Симича.

Матч проходит на стадионе «Джулешти» в Бухаресте. «Хапоэль Беэр-Шева» принимает азербайджанский клуб на нейтральном поле.

23:24

Азербайджанский «Сабах» открыл счет в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против израильского «Хапоэля Беэр-Шева».

На 6-й минуте встречи Велько Симич поразил ворота соперника и вывел бакинский клуб вперед.

«Хапоэль Беэр-Шева» — «Сабах» — 0:1.

23:00

В Бухаресте проходит первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА между израильским «Хапоэлем Беэр-Шева» и азербайджанским «Сабахом».

Встреча проходит на стадионе «Джулешти». Израильский клуб принимает соперника на нейтральном поле в Румынии из соображений безопасности.

Для «Сабаха» это первый матч в истории клуба на стадии плей-офф Лиги чемпионов.

На предыдущем этапе команда Вальдаса Дамбраускаса уверенно прошла датский «Орхус». В ответной игре в Баку «Сабах» победил со счетом 4:0, а по сумме двух матчей — 5:2.

«Хапоэль Беэр-Шева» в третьем квалификационном раунде оказался сильнее сербской «Црвены Звезды», выиграв противостояние с общим счетом 3:0.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

Ответная встреча состоится 25 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало — в 20:45 по бакинскому времени.

22:40

Сегодня «Сабах» проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против израильского «Хапоэля Беэр-Шева». Встреча пройдет в Бухаресте на стадионе «Джулешти».

«Хапоэль Беэр-Шева»: Офир Марциано, Мигел Витор (к), Итай Ротман, Гай Мизрахи, Педру Амадор, Нив Йеошуа, Лукас Вентура, Элиэль Перец, Джейвон Ист, Захи Ахмад, Игор Златанович.

Главный тренер: Ран Кожух.

«Сабах»: Стас Покатилов (к), Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Алексей Исаев, Велько Симич, Ксандер Северина, Джой-Ланс Миккельс.

Главный тренер: Вальдас Дамбраускас.

Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени. Главный арбитр — итальянец Давиде Масса.

Ответная встреча состоится 25 августа в Баку.