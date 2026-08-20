В Азербайджане за 6 месяцев 2026 года сократилось число пострадавших в ДТП - СТАТИСТИКА

В январе-июне 2026 года в Азербайджане произошло 533 дорожно-транспортных происшествия.

Как сообщает 1news.az, об этом распространил информацию Государственный комитет статистики. Было сообщено, что это на 7,6 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Число лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, уменьшившись на 15,1 процента, составило 689 человек. Из них 285 человек погибли, а 404 человека получили ранения.

44,3 процента происшествий произошло ночью, 38,6 процента - днем, а 17,1 процента - в сумерки. 34,3 процента дорожно-транспортных происшествий пришлись на субботу и воскресенье недели.

Отмечается, что 83,7 процента происшествий произошли в населенных пунктах. В результате этих происшествий погиг 201 человек, 379 человек получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших сократилось на 9,9 процента, а число раненых - на 19,7 процента.

43,9 процента всех дорожно-транспортных происшествий произошли с участием транспортных средств и пешеходов, 36 процентов - с участием нескольких транспортных средств, а 20,1 процента - с участием одного транспортного средства. В результате происшествий 78,9 процента погибших и 72,3 процента раненых составили мужчины.