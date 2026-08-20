Роберто Карлос опроверг слухи об обращении в ислам

Бывший защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос впервые прокомментировал слухи о том, что он принял ислам после свадьбы с марокканкой Сухейлой аль-Тахири.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что 53-летний бразилец якобы произнёс шахаду (фразу, означающую переход в мусульманскую религию) во время встречи с шейхом Джихадом Хамадой в Сан-Паулу. Эти сведения распространились после публикации турецкого депутата Али Шахина, который сослался на слова шейха.

Однако сам Карлос назвал информацию недостоверной.

«Я глубоко уважаю ислам. Рад видеть, как моя жена молится, но слухи о моём обращении в ислам не соответствуют действительности», - заявил экс-футболист газете Okaz.

Карлос также объяснил, что на свадьбе были проведены разные церемонии - с учётом католических традиций членов его семьи и религиозных убеждений супруги и её друзей.

Источник: euro-football.ru

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