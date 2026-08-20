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Смерть Хейден Панеттьери проверяют на возможное преступление

Феликс Вишневецкий09:40 - Сегодня
Смерть Хейден Панеттьери проверяют на возможное преступление

Правоохранительные органы США проверяют, могли ли обстоятельства смерти голливудской актрисы Хейден Панеттьери иметь криминальный характер.

Как сообщает TMZ, к расследованию смерти актрисы подключилось Управление по борьбе с наркотиками США (DEA). Ведомство оказывает содействие полиции, которая пытается установить обстоятельства произошедшего.

По данным издания, следствие проверяет возможное наличие преступных действий, связанных со смертью Х.Панеттьери. При этом речь пока не идет о предъявлении кому-либо обвинений, а причина смерти актрисы официально не установлена.

Хейден Панеттьери была обнаружена без сознания в своей квартире в Гринвилле, штат Южная Каролина. Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти актрису не удалось.

Ранее сообщалось, что вызов экстренных служб был связан с возможной передозировкой. Однако результаты токсикологической экспертизы пока не опубликованы.

Х.Панеттьери скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Наиболее известна она по ролям в сериалах «Герои» и «Нэшвилл».

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