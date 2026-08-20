Пассажирский самолет едва не потерпел крушение при взлете в аэропорту Мюнхена

Пассажирский самолет с более чем 280 людьми на борту едва не потерпел крушение при вылете из аэропорта Мюнхена.

Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Издание отмечает, что самолет Boeing 787 авиакомпании Vietnam Airlines 15 августа должен был выполнить рейс из Мюнхена в Ханой. Самолету при взлете не хватило длины взлетно-посадочной полосы (ВПП), и он с задержкой оторвался от земли. Во время фазы отрыва хвостовая часть коснулась земли, подняв облако пыли. Самолет вскоре вернулся в аэропорт вылета.

Обнародованные порталом Aviation Herald фотографии свидетельствуют о том, что у воздушного судна оказалась повреждена хвостовая часть и лопнули шины одного из шасси. Со ссылкой на видеозаписи инцидента портал пишет, что примерно за 200 м до конца ВПП у самолета были активированы тормоза правого шасси, колеса оказались заблокированы примерно в тот момент, когда лайнер выходил за ее пределы.

В настоящий момент авиационные и правоохранительные органы ФРГ и Вьетнама проводят расследование причин инцидента. "Необходимо изучить дополнительные факты, касающиеся человеческого и технологического фактора, а также организационных обстоятельств", - приводит газета слова представителя Федерального бюро по расследованию авиационных происшествий ФРГ.

Источник: ТАСС