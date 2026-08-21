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Представитель Габона: Колониализм привёл к утрате части культурного наследия страны

Джамиля Суджадинова10:09 - Сегодня
Представитель Габона: Колониализм привёл к утрате части культурного наследия страны

В Баку в рамках международной конференции «Несправедливость бельгийского колониализма и 101 год борьбы за репарации», организованной Бакинской инициативной группой (БИГ), обсудили последствия колониальной эксплуатации и вопросы восстановления исторической справедливости.

Представитель Национальной комиссии Габона по делам ЮНЕСКО Эстер Хилл рассказала о последствиях бельгийской колониальной системы для Габона, подчеркнув, что её влияние продолжает ощущаться в политической, экономической и социальной сферах.

По её словам, колониальная система привела к фрагментации политической, экономической и социальной структуры габонского общества. Традиционные институты были ослаблены, а местное население фактически исключено из процессов управления собственной страной. Кроме того, природные ресурсы Габона систематически использовались в интересах метрополии, что, как отметила Хилл, сформировало экономическую зависимость, последствия которой ощущаются до сих пор.

Отдельно представитель Габона остановилась на проблеме культурного наследия. Она заявила, что экспроприация культурных ценностей привела к утрате части исторического наследия страны, и подчеркнула необходимость возвращения таких объектов государству их происхождения. По её словам, Габон уже предпринимает соответствующие шаги, включая правовые инициативы и научные исследования, а также добивается возвращения культурного наследия из Бельгии.

Хилл также подчеркнула значение международного права, образования и деятельности ЮНЕСКО в сохранении исторической памяти. По её мнению, знания о колониальном прошлом должны быть доступны молодому поколению и интегрированы в образовательные программы.

Особое внимание она уделила участию молодёжи в процессах восстановления исторической справедливости.

По словам Хилл, молодое поколение должно принимать активное участие в разработке государственной политики в сфере сохранения памяти, а также в юридических, дипломатических и культурных инициативах на национальном и международном уровнях.

Представитель Габона отметила, что восстановление исторической справедливости должно включать не только признание фактов прошлого, но и разработку конкретных подходов в сфере образования, сохранения культурного наследия и репараций.

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