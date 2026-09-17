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В Румынии назвали кандидата на пост нового премьер-министра

First News Media20:43 - Сегодня
В Румынии назвали кандидата на пост нового премьер-министра

Президент Румынии Никушор Дан выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру 44-летнего европарламентария от Национал-либеральной партии (НЛП) Зигфрида Мурешана.

Об этом глава государства сообщил в выступлении по итогам консультаций с парламентскими политическими партиями. Выступление транслировалось онлайн на сайте президентской администрации.

«У нас нет явного большинства, и в этих условиях я решил предложить на пост премьер-министра человека, который собрал больше всего голосов сегодня на консультациях, — сказал он. — И этот человек — Зигфрид Мурешан». «Это человек с опытом в Европарламенте, который вел переговоры о важных проблемах, значит, у него есть необходимые знания в этой области», — сказал президент, добавив, что он «убежден, что Румыния останется на прозападном пути». На консультациях с президентом кандидатура Мурешана была предложена НЛП, Союзом за спасение Румынии и Демократическим союзом венгров Румынии (ДСВР).

Родившийся в Румынии Мурешан закончил бухарестскую Академию экономических наук, затем получил стипендию в берлинском университете имени Гумбольдта. Его отец — румын, мать — немка, так что он говорит по-немецки с детства. После этого Мурешан был советником депутата ФРГ, затем работал в аппарате Европейской народной партии в Европарламенте. В 2014 году был избран евродепутатом, затем дважды переизбирался на этот пост в 2019 и в 2024 году.

Согласно румынской Конституции, выдвинутый премьер получает 10 дней для того, чтобы составить кабинет и подготовить программу правления. Если новое правительство и программа при голосовании не получат поддержки большинства парламентариев, вся процедура повторяется. После двух неудачных попыток образовать кабинет президент может распустить парламент и назначить досрочные выборы.

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