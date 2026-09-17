Сборные Азербайджана победили во II туре Всемирной шахматной олимпиады

Национальные сборные Азербайджана по шахматам одержали очередные победы на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, проходящей в Самарканде (Узбекистан).

Как сообщает Report, во II туре мужская сборная Азербайджана одержала победу над сборной Филиппин со счетом 3:1. Шахрияр Мамедъяров и Мухаммед Мурадлы одолели своих соперников, а Айдын Сулейманлы и Эльтадж Сафарли сыграли вничью.

Женская сборная Азербайджана одержала победу над Данией со счетом 4:0. Ульвия Фаталиева, Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева и Гюльнар Мамедова одержали победы над своими соперницами.

Отметим, что в первом туре мужская сборная Азербайджана обыграла Марокко, а женская сборная — Гватемалу со счетом 4:0.

Всемирная шахматная олимпиада организована по швейцарской системе и включает 11 туров, ее завершение намечено на 27 сентября.