Посол Руанды: Бельгийский колониализм заложил основу этнического раскола в стране

В Баку в рамках международной конференции «Несправедливость бельгийского колониализма и 101 год борьбы за репарации» посол Руанды в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Кайому Кароль Чарльз заявил, что бельгийское колониальное управление оказало долгосрочное влияние на политические и социальные институты страны.

Как сообщает 1news.az, по его словам, колониализм не только установил контроль над территорией, но и сформировал административные структуры, которые впоследствии повлияли на политическую идентичность, социальную организацию и модели исключения отдельных групп.

Особое внимание дипломат уделил этнической классификации населения. Он отметил, что до колониального периода различия между хуту, тутси и тва существовали, однако эти идентичности носили более подвижный характер и не были столь жёстко закреплены в государственных институтах.

По словам посла, бельгийская администрация превратила социальные категории в постоянные административные идентичности. Введение этнических удостоверений личности в 1930-х годах, как отметил Кайому, способствовало институционализации этнической принадлежности. Доступ к образованию, государственным должностям и экономическим возможностям всё чаще зависел от этнической классификации.

Дипломат также отметил, что на протяжении значительной части колониального периода представители тутси получали преимущественный доступ к образованию и управлению. Позднее, с усилением движения за независимость, бельгийская администрация сместила поддержку в сторону политических элит хуту. По его словам, такие последовательные решения способствовали превращению этнической принадлежности в один из ключевых инструментов политической борьбы.

«Колониализм не предопределил Руанду автоматически, но он создал структуры, внутри которых развивались последующие политические процессы», — заявил посол.

Кайому подчеркнул, что обсуждение колониального наследия не должно сводиться исключительно к поиску виновных. По его мнению, признание исторической ответственности должно стать основой для восстановления справедливости и формирования более равноправных отношений между государствами.

«Восстановительная справедливость начинается с признания», — отметил дипломат, подчеркнув необходимость построения будущего на принципах справедливости, равенства, взаимного уважения и общей ответственности.