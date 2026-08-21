Украинские дроны поразили НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» - ФОТО

Сегодня утром российскую Пермь атаковали беспилотники, сообщается о прилете по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

Местные СМИ и телеграм-каналы публиковали видео, как над городом звучит сирена, а также звуки взрывов. В региональном министерстве территориальной безопасности заявили, что в Пермском крае идет отражение атаки беспилотников. Также в 6 утра Росавиация сообщила, что в аэропорту Перми (Большое Савино) введены «временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».

Вскоре после этого начали появляться кадры, на которых виден огромный столб дыма. Сообщается, что поражен НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Это один из ключевых НПЗ России. Предприятие перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год и выпускает широкий спектр продукции, включая высококачественный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные масла. Завод является ключевым промышленным объектом региона и одним из самых технологически оснащенных в стране, обеспечивая поставки топлива как на внутренний рынок, так и на экспорт.

НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» ранее уже неоднократно подвергался атакам БПЛА. В частности, после атаки 7 мая на предприятии полностью сгорели 6 из 10 топливных резервуаров.

Источник: unian.net