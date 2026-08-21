В водоемах столицы и регионов выявлены нарушения законодательства

Управление полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел на основании обращений, поступивших из Государственной службы контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов, провело соответствующие мероприятия с целью контроля за соблюдением требований законодательства в водоемах.

В результате проведенных проверок установлены факты нарушения требований водного законодательства в озерах, расположенных на территории поселка Бузовна Хазарского района, поселка Бюльбюля Сураханского района и села Мамедли Абшеронского района, а также на берегу реки Карачай в поселке Юхары Агджакенд Геранбойского района и на участке реки Деличай в Балакенском районе.

В частности, выявлены случаи незаконного заполнения указанных водоемов строительными и бытовыми отходами, твердыми и смешанными породами, а также завоза и сброса в акваторию этих территорий грунта и других материалов. Кроме того, установлены факты проведения земляных и экскавационных работ в прибрежной водоохранной полосе.

Одновременно выявлены случаи проведения несанкционированных земляных работ в водоемах, в результате которых изменился рельеф местности и были созданы условия для нарушения гидрологического режима.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующей статье Уголовного кодекса. В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия для дачи правовой оценки установленным фактам.