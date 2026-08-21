 Число отравившихся на свадьбе в Исмаиллы выросло до 31 человека - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Число отравившихся на свадьбе в Исмаиллы выросло до 31 человека - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий14:55 - Сегодня
Число отравившихся на свадьбе в Исмаиллы выросло до 31 человека - ОБНОВЛЕНО

В отделение скорой медицинской помощи Гёйчайской районной центральной больницы вчера около 15:30 госпитализирован 31 человек с отравлением после свадьбы в Исмаиллы.

Как сообщили в ответ на запрос верхне-ширванского бюро Report в TƏBİB, пациентам оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное, они выписаны домой на амбулаторное лечение.

11:58

В Исмаиллы специалисты Агентства продовольственной безопасности совместно с сотрудниками соответствующих ведомств начали расследование в связи со случаем отравления.

В ходе предварительного расследования установлено, что инцидент произошел на свадебном мероприятии, организованном во дворе частного дома в селе Хаджихатамлы Исмаиллинского района, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

24 человека обратились в Гёйчайскую районную центральную больницу с диагнозом «отравление». В настоящее время состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. После оказания первой медицинской помощи они были выписаны домой.

Сотрудники AQTA отобрали образцы для проведения соответствующих исследований. По результатам расследования будут приняты необходимые меры.

«В очередной раз подчеркиваем важность соблюдения условий хранения продуктов питания и температурного режима, особенно при проведении массовых мероприятий в летние месяцы» - отмечают в AQTA.

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