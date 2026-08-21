 Смарт-очки Meta попали под ограничения в британских кинотеатрах и не только - ПОДРОБНОСТИ | 1news.az | Новости
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Общество

Смарт-очки Meta попали под ограничения в британских кинотеатрах и не только - ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий13:03 - Сегодня
Смарт-очки Meta попали под ограничения в британских кинотеатрах и не только - ПОДРОБНОСТИ

Смарт-очки Meta с камерами столкнулись с новыми ограничениями в Великобритании - ряд кинотеатров страны вводит запреты или ограничения на их использование из-за опасений, связанных с конфиденциальностью и возможной видеозаписью фильмов.

Как сообщает Investing.com со ссылкой на Британскую киноассоциацию, кинотеатры самостоятельно разрабатывают соответствующие правила, поэтому требования в разных заведениях могут отличаться. Речь идет прежде всего об очках с возможностью незаметной фото- и видеосъемки, включая устройства Meta с функциями искусственного интеллекта.

Повышенное внимание к технологии связано не только с риском пиратства. Смарт-очки Meta позволяют снимать окружающих людей, при этом внешне практически не отличаясь от обычных очков. В начале августа их использование уже запретили в судах Англии и Уэльса из-за действующих ограничений на фото- и видеосъемку в залах судебных заседаний.

Euronews.com отмечает, что проблема вышла за пределы Великобритании. В Германии организация по защите цифровых прав HateAid 12 августа подала уголовную жалобу на Meta, производителя очков EssilorLuxottica и несколько компаний, продающих устройства Ray-Ban Meta. Организация считает, что такие очки могут нарушать немецкие нормы о защите персональных данных, поскольку позволяют незаметно записывать людей без их согласия.

HateAid также потребовала запретить продажу Ray-Ban Meta в Германии и сделать камеры более заметными. По мнению организации, встроенного светодиодного индикатора, который сигнализирует о съемке, недостаточно, чтобы окружающие могли однозначно понять, что их снимают. Немецкое законодательство при этом допускает продажу смарт-очков, если функция записи достаточно явно обозначена.

В то же время представители киноиндустрии признают, что подобные устройства могут быть полезны людям с особыми потребностями, в частности использоваться в качестве вспомогательной технологии. Британская киноассоциация заявила, что намерена продолжить работу с операторами кинотеатров, чтобы ограничения оставались обоснованными и соразмерными.

Таким образом, созданные как технологичный аксессуар с функциями искусственного интеллекта, смарт-очки Meta все чаще оказываются в центре дискуссии о границах частной жизни, скрытой съемке и цифровой безопасности.

Показательно, что правила использования смарт-очков начали отдельно прописывать и организаторы крупных мероприятий. Business Insider сообщает, что в обновленном руководстве Burning Man 2026 прямо указано, что перед съемкой с помощью любого устройства, включая смарт-очки, необходимо получить согласие у всех людей, которые могут попасть в кадр - не только у главного объекта съемки, но и у тех, кто случайно оказался на заднем плане.

При этом сами смарт-очки на фестивале не запрещены. Организаторы объясняют, что существующие правила конфиденциальности и согласия были дополнены с учетом развития новых технологий съемки. Burning Man 2026 пройдет в пустыне Невада с 31 августа по 7 сентября.

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