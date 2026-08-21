Кредит от мошенников: В Баку арестован организатор фишинговой схемы в социальных сетях - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана задержало Эльджана Джафарова, подозреваемого в создании фейковых страниц под видом банковских и небанковских кредитных организаций.

Как сообщили 1news.az в управлении, злоумышленник привлекал граждан через социальные сети и группы в WhatsApp, обещая легкое и быстрое получение кредита. Попадая на поддельные ресурсы, доверчивые пользователи вводили номера карт, их срок действия, CVV-коды и одноразовые пароли из SMS, после чего Джафаров переводил их деньги на сторонние счета и обналичивал. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, а решением суда подозреваемый заключен под стражу.

В связи с инцидентом полиция призывает граждан проявлять максимальную бдительность, проверять легальность кредитных организаций и никогда не передавать секретные коды или данные карт третьим лицам. Официальные банки и финансовые структуры никогда не запрашивают одноразовые пароли или PIN-коды через мессенджеры и социальные сети, поэтому при любых подозрениях на киберпреступление необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы, говорится в сообщении.