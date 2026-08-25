Замена статуса: США аннулируют визы 200 тысячам просителей убежища

Администрация президента США планирует аннулировать до 200 тыс. туристических и деловых виз для иностранцев, которые подали запрос на получение убежища в стране или находятся в процессе его получения, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на документы Госдепартамента.

"Мы координируем свои действия с министерством внутренней безопасности, чтобы выявить и аннулировать неиммиграционные визы иностранцев, которые приехали в США под видом краткосрочных посетителей, но затем подали заявление на получение убежища, чтобы остаться здесь навсегда", - говорится в документе ведомства в распоряжении AP.

Источники агентства в Белом доме утверждают, что Госдеп сообщит о этих мерах в ближайшие недели. Они коснутся, в первую очередь, туристических виз B1/B2, полученных в США за последние 10 лет.

Отмечается, что отзыв виз не означает немедленной депортации из США для их обладателей, однако они потеряют статус лиц, прибывших в страну с туристическими или деловыми намерениями, и будут переведены в другую категорию.

Источник: ТАСС