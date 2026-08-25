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Возросло количество жертв землетрясения в Венесуэле

First News Media08:50 - Сегодня
Возросло количество жертв землетрясения в Венесуэле

Количество погибших при землетрясениях в Венесуэле достигло 6509 человек.

Об этом 25 августа сообщил спикер Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

«Погибших: 6509», — следует из публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что спасены 6462 человека, а количество госпитализированных в медицинские учреждения составило почти 226,7 тыс.

Землетрясения в Венесуэле произошли 24 июня. Эпицентр был расположен в 60 км к северо-западу от города Валенсия, а также в 28 км к северо-востоку от Сан-Фелипе. Землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года.

В результате стихийного бедствия повреждены десятки тысяч зданий, обследовано более 53 тыс. объектов.

Кроме того, оставшимся без крова передано 287 домов.

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