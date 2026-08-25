В Турции автобус столкнулся с бензовозом, пострадали 35 человек

В турецкой провинции Кайсери в результате столкновения пассажирского автобуса с автомобилем, перевозившим топливо, пострадали 35 человек.

Об этом передает 1news.az со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что на место происшествия были направлены машины скорой помощи, сотрудники полиции и пожарные бригады. Пострадавшие доставлены в больницы города.

В результате столкновения опрокинувшаяся цистерна разлила топливо на дорогу.

Причины аварии выясняются.

По факту ДТП начато расследование.