В Турции автобус столкнулся с бензовозом, пострадали 35 человек
В турецкой провинции Кайсери в результате столкновения пассажирского автобуса с автомобилем, перевозившим топливо, пострадали 35 человек.
Об этом передает 1news.az со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что на место происшествия были направлены машины скорой помощи, сотрудники полиции и пожарные бригады. Пострадавшие доставлены в больницы города.
В результате столкновения опрокинувшаяся цистерна разлила топливо на дорогу.
Причины аварии выясняются.
По факту ДТП начато расследование.
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