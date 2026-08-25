Глава SpaceX Илон Маск предупредил о риске исчезновения человечества, отметив пример демографической ситуации в Сингапуре.

«Человечество исчезает», — написал Маск в X, комментируя новость о новых мерах по поддержке демографии в Сингапуре.

Ранее газета Financial Times сообщила, что власти Сингапура объявили о выплате семьям более $55 тыс. на каждого ребенка из-за рекордного снижения коэффициента рождаемости в городе-государстве.

Для поддержания стабильной численности населения необходим показатель 2,1. Сингапур в 2026 году может стать «суперстареющим» обществом, где доля населения старше 65 лет превысит 21%, пишет газета.