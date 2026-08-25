YouTube заблокировал в Украине три канала «Маши и Медведя»

YouTube заблокировал на территории Украины три канала российского мультсериала «Маша и Медведь», сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Речь идет о русскоязычном, украиноязычном и англоязычном каналах. По данным центра, все три ресурса указаны в решении СНБО о введении санкций, которое вступило в силу после указа президента Украины.

В ведомстве заявили, что блокировка ограничит доступ украинских детей к мультсериалу, а также лишит Россию возможности зарабатывать на этих каналах и использовать их для «гибридного влияния».

Источник: РБК