YouTube заблокировал в Украине три канала «Маши и Медведя»
YouTube заблокировал на территории Украины три канала российского мультсериала «Маша и Медведь», сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Речь идет о русскоязычном, украиноязычном и англоязычном каналах. По данным центра, все три ресурса указаны в решении СНБО о введении санкций, которое вступило в силу после указа президента Украины.
В ведомстве заявили, что блокировка ограничит доступ украинских детей к мультсериалу, а также лишит Россию возможности зарабатывать на этих каналах и использовать их для «гибридного влияния».
Источник: РБК
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