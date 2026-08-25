От имени Чингиза Абдуллаева известным людям угрожают расследованием - ПОДРОБНОСТИ

Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев предупредил известных людей страны о случаях мошенничества от его имени.

Как сообщает 1news.az, об этом писатель написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«От моего имени известным людям нашей страны пишут и звонят, пугают возможным расследованием. Все это обман и фейк. Не поддавайтесь на эти провокации. Это группа людей, которые находятся за рубежом», - отметил Чингиз Абдуллаев.

Народный писатель призвал не поддаваться на подобные провокации и предупредил о том, что злоумышленники действуют, используя его имя.