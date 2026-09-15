Склад Ozon поврежден в Таганроге после массированной ракетной атаки

В результате массированной ракетной атаки на Таганрог поврежден склад Ozon, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В результате ракетной атаки повреждены: остекление 2 многоквартирных и 3 частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Озон», — написал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, уточнил глав региона.