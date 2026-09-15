В Ходжавенд, Гырмызы Базар и Гузейхырман выехала очередная группа переселенцев - ФОТО

В город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Гузейхырман возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

На данном этапе 33 семьи (135 человек) возвращается в Ходжавенд, 9 семей (44 человека) - в поселок Гырмызы Базар и 8 семей (41 человек) - в село Гузейхырман.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.