В Азербайджане начался новый учебный год

15 сентября в Азербайджане отмечается День знаний - особенный праздник, символизирующий начало нового учебного года.

В этот важный день тысячи школьников, студентов и преподавателей вновь переступают порог учебных заведений, чтобы продолжить свой путь к знаниям, открытиям и личностному росту.

Напомним, что до 2004 года учебный процесс в стране традиционно начинался 1 сентября. Однако указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 21 августа 2004 года дата начала нового учебного года была официально перенесена на 15 сентября. С тех пор этот день стал настоящим праздником знаний, стремлений и надежд.

Желаем всем учащимся ярких успехов, увлекательных уроков, вдохновения и уверенности на протяжении всего учебного года! Пусть каждый день будет шагом к новым вершинам и достижениям!