Смертельный выстрел в Гедабее: погиб 60-летний мужчина

Житель Гедабейского района погиб в результате выстрела из охотничьего ружья.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в селе Гызылторпаг.

По предварительным данным, 60-летний Азер Гулиев (1964 г.р.) скончался у себя дома от полученного огнестрельного ранения из охотничьего оружия.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту в прокуратуре Гедабейского района начато расследование.