«Пусть новый учебный год будет успешным»: Эмин Амруллаев поздравил с Днем знаний - ФОТО

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев поздравил учащихся, студентов, преподавателей, родителей и работников образования по случаю 15 Сентября - Дня знаний.

Как сообщает 1news.az, соответствующую публикацию глава ведомства разместил в своем Telegram-канале.

"Дорогие учащиеся, студенты, преподаватели, родители и работники образования. Сегодня особенный день для наших малышей, впервые переступающих порог школы, для наших учеников и студентов, вновь возвращающихся к учебной жизни, и для наших преподавателей, встречающих их с любовью и ответственностью. Желаю, чтобы новый учебный год был успешным и плодотворным для всех учащихся, преподавателей и образовательной общественности. С Днем знаний", - написал министр.