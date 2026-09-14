Запрещается ли девочкам носить серьги в школах? — ЗАЯВЛЕНИЕ
В Азербайджане разъяснили ситуацию с возможным запретом на ношение серёжек девочками в школах.
Как сообщает Bizim.Media, директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров заявил, что в настоящее время никаких инструкций или поручений по этому вопросу не давалось.
Он добавил, что ситуация будет изучена, а причины произошедшего — выяснены.
Отмечается, что некоторые родители сообщают о запрете, введённом директорами школ Баку на ношение серёжек девочками. По утверждениям родителей, запрет распространяется на учениц всех возрастов.
605