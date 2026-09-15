В США заблокировали изменения правил выдачи виз для журналистов и студентов

Федеральный окружной суд штата Массачусетс приостановил до завершения судебных разбирательств вступление в силу новых правил выдачи американскими властями виз иностранным журналистам, студентам и лицам, прибывающим по программам обмена.

Об этом говорится в постановлении, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

Истцом по данному делу выступает некоммерческая организация The Presidents Alliance on Higher Education and Immigration, объединяющая порядка 600 колледжей и университетов, а ответчиком - Министерство внутренней безопасности США. "Ходатайство истцов удовлетворяется в части переноса даты вступления окончательной нормы в силу", - говорится в постановлении судьи Денниса Сэйлора.

В июле Министерство внутренней безопасности США анонсировало изменения правил выдачи виз иностранным журналистам, студентам и лицам, прибывающим по программам обмена, ограничив их нахождение в стране фиксированным сроком в 240 дней. Для граждан Китая упомянутый срок предлагается ограничить 90 днями.

Источник: ТАСС